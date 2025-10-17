Te słowa Tomasza Fornala wywołały burzę. "Stracił w moich oczach"

Tomasz Fornal zazwyczaj nie mówi głośno o swoich poglądach. W maju 2025 roku przed wyborami prezydenckimi, Żurnalista zapytał go o to, na kogo zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich. Odpowiedział wówczas, że nie wie. "Ja się nigdy za bardzo polityką nie interesowałem i nigdy się w to nie zagłębiałem. Ale jak widzę, jak to ostatnio wygląda, to się tak w sumie zastanawiałem, jak jechałem wczoraj autem, i mówię: gdzie ja żyję?" - tłumaczył.

Tomasz Fornal wypowiedział jedno zdanie i wywołał burzę

Żurnalista w swoich wywiadach lubi prowokować swoich gości i pytać ich o sprawy, które mogą wywołać polaryzację. Jedna z takich kwestii została poruszona podczas serii szybkich pytań i odpowiedzi w rozmowie z Tomaszem Fornalem.

Siatkarz został zapytany o swój stosunek do aborcji i tego, czy powinna być legalna. Musiał się trochę zastanowić. "Ja uważam, że każdy powinien decydować za siebie" - odpowiedział. Jego słowa wywołały wówczas burzę.

Tomasz Fornal "stracił w oczach" niektórych kibiców

Po tych słowach w komentarzach pojawiło się sporo głosów, w których kibice siatkówki pisali z dezaprobatą w kontekście odpowiedzi Fornala. Wielu było wzburzonych m.in. odpowiedzią ws. aborcji - ten temat pokazuje bardzo mocne podziały polityczne w Polsce.

"Oj, Fornal w tym momencie stracił w moich oczach", "Ciekaw, jak dziecko w łonie ma zdecydować za siebie", "Powinniśmy zakazać reklam alkoholu, ale co do aborcji, to nie ma zdania", "Taki trochę nie za mądry", "Reklam alkoholu zakazać.... Ale aborcja, spoko niech każdy decyduje za siebie" - to tylko część z komentarzy, które pojawiły się pod filmem. Część osób zwracała uwagę również na inne kwestie, takie jak podejście do zwierząt czy legalizacji marihuany. Byli też i tacy, którzy docenili odpowiedzi siatkarza.

