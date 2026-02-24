Tę opcję Rafał Brzoska kategorycznie wyklucza. "Nietrafiona inwestycja"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Rafał Brzoska jest dobrze znany w świecie sportu z wielu podejmowanych aktywności biznesowych, jednak nie planuje zakupu klubu sportowego. Biznesmen angażuje się w sponsoring, wspierając reprezentację Polski, Newcastle United czy Atletico Madryt oraz młodych sportowców, ale uważa, że kluby powinny być w rękach kibiców. Jednocześnie prezes Cracovii uważa, że wejście szefa InPostu w polski futbol klubowy to możliwy scenariusz na przyszłość.

Trzech mężczyzn ubranych w garnitury, jeden z mikrofonami telewizyjnymi, na pierwszym planie, pozostałych dwóch nieco w tle, wszyscy patrzą w stronę kamery, za nimi rozmyte tło sali konferencyjnej.
Rafał Brzoska, Wojciech Kostrzewa, 07.07.2025 r. Andrzej IwanczukEast News

Rafał Brzoska jest znany z wielu przedsięwzięć, także na polu sportowym. W tym roku założył Platformę Sportową Pracodawców RP, której celem jest ułatwianie sponsoringu sportu przez biznes i wsparcie młodych talentów. Jego InPost często także podejmuje działania biznesowe na tym rynku.

Jest sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski, angielskiego Newcastle United, siatkarskiego zespołu ChKS, Natalii Bukowieckiej, Wojciecha Nowickiego, Marcina i Rocha Krukowskich, Aleksandry Kowalewskiej oraz partnerem logistycznym Atletico Madryt. Ma także umowę z Polskim Związkiem Kolarskim, a za pośrednictwem Mundial Relay także z Tour de France.

Wielu kibiców zastanawia się, co byłoby, gdyby kiedyś zdecydował się na zakup jakiegoś klubu. Gdy prześledzi się komentarze internautów, wielu fanów różnych polskich drużyn wyrażało nadzieję na zaistnienie takiego scenariusza, choćby Śląska Wrocław.

Problem Lewandowskiego, głośno po tym, co zrobił Polak. Hiszpanie już wiedzą

Biznesmen w styczniu 2024 roku w rozmowie z Radosławem Majdanem dla Przeglądu Sportowego Onet jasno powiedział, że nie ma takich planów.

To ostatnia rzecz, jaką bym zrobił
Rafał Brzoska o kupnie klubu

- Jest tak wiele przykładów, w których jest to nietrafiona aktywność, inwestycja. Uważam, że kluby sportowe generalnie powinny być w rękach kibiców. [...] Mówię o spółkach akcyjnych, piłkarskich, które są zwykłymi spółkami, przedsięwzięciem biznesowym. Jeżeli biznesmen kupuje ten czy inny klub, w tej czy innej dyscyplinie i traktuje to wyłącznie jako osobistą porażkę lub sukces, a sam nie gra w piłkę... [...] No nie - powiedział.

Najprawdopodobniej prezes Cracovii Mateusz Dróżdź nigdy nie słyszał tych słów, bo nie wyklucza w przyszłości wejścia Brzoski do naszego futbolu klubowego.

- Myślę, że jest to możliwe. Nie znam pana prezesa, chociaż wydaje mi się, że mieszkamy koło siebie, bo często widuję jego żonę na spacerach w Krakowie. Tacy gracze jak InPost mogą pojawić się w polskiej piłce. Na rynku widać większe zainteresowanie polskimi klubami na przykładzie umów sponsorskich czy kontrahentów, którzy chcą w kluby wejść. Zdecydowanie widać różnicę - mówił w wywiadzie na kanale YouTube Tomasza Ćwiąkały w październiku 2025 r.

17-letni Polak na ustach Portugalczyków. Wszystko po tym, co zrobił przy bramce

Zobacz również:

Quentin Fillon Maillet na zdjęciu głównym, w kółku kontroler z Polski, Szymon Rakowski
Polacy

Polak testował mistrza na ślady dopingu. Nagle otrzymał wszystkie jego medale

Artur Gac
Artur Gac
Rafał Brzoska
Rafał BrzoskaAKPA AKPA
Dwie elegancko ubrane osoby pozujące razem na tle dzieła sztuki, mężczyzna w garniturze z okularami i czapką oraz kobieta w czarnej stylizacji z upiętymi włosami, oboje uśmiechnięci i zrelaksowani.
Rafał Brzoska, Omenaa MensahPiętka MieszkoAKPA
Para elegancko ubranych osób trzyma się za ręce podczas towarzyskiego spotkania plenerowego, tłum w tle rozmawia ze sobą, na pierwszym planie widać kieliszki z winem ustawione na stole. Kobieta ma żółty turban na głowie i ciemną marynarkę, mężczyzna no...
Rafał Brzoska, Omenaa MensahPiętka MieszkoAKPA
Krzysztof Rawa: Gdyby nie te medale, to nie chciałbym być w skórze Adama Małysza ani PZN-u. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja