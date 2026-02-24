Tę opcję Rafał Brzoska kategorycznie wyklucza. "Nietrafiona inwestycja"

Rafał Brzoska jest znany z wielu przedsięwzięć, także na polu sportowym. W tym roku założył Platformę Sportową Pracodawców RP, której celem jest ułatwianie sponsoringu sportu przez biznes i wsparcie młodych talentów. Jego InPost często także podejmuje działania biznesowe na tym rynku.

Jest sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski, angielskiego Newcastle United, siatkarskiego zespołu ChKS, Natalii Bukowieckiej, Wojciecha Nowickiego, Marcina i Rocha Krukowskich, Aleksandry Kowalewskiej oraz partnerem logistycznym Atletico Madryt. Ma także umowę z Polskim Związkiem Kolarskim, a za pośrednictwem Mundial Relay także z Tour de France.

Wielu kibiców zastanawia się, co byłoby, gdyby kiedyś zdecydował się na zakup jakiegoś klubu. Gdy prześledzi się komentarze internautów, wielu fanów różnych polskich drużyn wyrażało nadzieję na zaistnienie takiego scenariusza, choćby Śląska Wrocław.

Biznesmen w styczniu 2024 roku w rozmowie z Radosławem Majdanem dla Przeglądu Sportowego Onet jasno powiedział, że nie ma takich planów.

To ostatnia rzecz, jaką bym zrobił

- Jest tak wiele przykładów, w których jest to nietrafiona aktywność, inwestycja. Uważam, że kluby sportowe generalnie powinny być w rękach kibiców. [...] Mówię o spółkach akcyjnych, piłkarskich, które są zwykłymi spółkami, przedsięwzięciem biznesowym. Jeżeli biznesmen kupuje ten czy inny klub, w tej czy innej dyscyplinie i traktuje to wyłącznie jako osobistą porażkę lub sukces, a sam nie gra w piłkę... [...] No nie - powiedział.

Najprawdopodobniej prezes Cracovii Mateusz Dróżdź nigdy nie słyszał tych słów, bo nie wyklucza w przyszłości wejścia Brzoski do naszego futbolu klubowego.

- Myślę, że jest to możliwe. Nie znam pana prezesa, chociaż wydaje mi się, że mieszkamy koło siebie, bo często widuję jego żonę na spacerach w Krakowie. Tacy gracze jak InPost mogą pojawić się w polskiej piłce. Na rynku widać większe zainteresowanie polskimi klubami na przykładzie umów sponsorskich czy kontrahentów, którzy chcą w kluby wejść. Zdecydowanie widać różnicę - mówił w wywiadzie na kanale YouTube Tomasza Ćwiąkały w październiku 2025 r.

