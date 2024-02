W ostatnich miesiącach Taylor Swift znacznie poszerzyła grono swoich fanów. Twórczością pochodzącej ze stanu Pensylwania artystki zainteresowali się bowiem kibice... futbolu amerykańskiego. Nie powinno to jednak nikogo dziwić - gwiazda muzyki pop związała się bowiem z zawodnikiem drużyny Kansas City Chiefs Travisem Kelce, a jej obecność na meczach NFL wywołała niemałe poruszenie w mediach.

Kibice z niecierpliwością czekali na jedną z najważniejszych imprez w branży muzycznej, galę rozdania nagród Grammy. Mieli oni bowiem nadzieję, że Taylor Swift na evencie tym pojawi się w towarzystwie ukochanego. Jedna z największych gwiazd światowego show biznesu na czerwonym dywanie dywanie pojawiła się jednak bez futbolisty amerykańskiego. Do zdjęć 34-latka dumnie pozowała u boku przyjaciółki i równie znanej piosenkarki, Lany Del Rey.

Dla wybranki gwiazdora Kansas City Chieft tegoroczna gala była wyjątkowa. Amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji przyznała jej bowiem statuetkę za najlepszy album wokalny pop. Co ciekawe, dla 34-latki jest to 13. już nagroda Grammy w karierze. Podczas odbierania statuetki artystka wyjawiła na scenie, że już 19 kwietnia odbędzie się premiera jej najnowszego albumu pod tytułem "The Tortured Poets Department".