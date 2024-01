Gigantyczny wpływ Taylor Swift. To się w głowie nie mieści

Piosenkarka jest częstym gościem na meczach Travisa Kelce i zawsze, kiedy pojawia się na trybunach, robi wielkie show. Kamery ją po prostu uwielbiają. Można odnieść wrażenie, że kobieta cieszy się nawet większym zainteresowaniem, niż jej partner. Zagraniczne media nie mają wątpliwości. Słynny dziennik "The New York Times" rozpisuje się o gigantycznym wpływie piosenkarki , która radykalnie rozszerzyła widownię. Jak się okazuje, w ostatnim czasie futbolem amerykańskim zainteresowały się fanki Swift.

Rob Hyland, producent koordynujący transmisje NBC Sunday Night Football, prowadził relacje z dwóch meczów, w których uczestniczyła pani Swift. Zdradził później, że aby podtrzymać zainteresowanie kibiców, co jakiś czas kamerę kieruję się w stronę trybuny, gdzie zasiada piosenkarka. "To nie było tak: 'Hej, pokażmy ją wiele razy.' To było: 'Hej, kiedy to stosowne, przypomnijmy publiczności, że ona tam jest" - mówił.