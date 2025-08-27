Taylor Swift już po zaręczynach. Artystka dostała pierścionek warty fortunę

26 sierpnia świat obiegła radosna wiadomość - Travis Kelce oświadczył się Taylor Swift! Para, która od miesięcy była na językach fanów i mediów na całym świecie, postanowiła oficjalnie przypieczętować swój związek. Zakochani nie ukrywają szczęścia - ich profile na Instagramie zalała romantyczna sesja zaręczynowa, pełna czułości, uśmiechów i symbolicznych kadrów. Pod jednym z postów pojawił się zabawny opis: "Twoja nauczycielka angielskiego i twój wuefista się pobierają", który błyskawicznie podbił serca internautów. To połączenie dwóch światów - muzyki i sportu - właśnie wkracza na zupełnie nowy etap.

Jednym z największych tematów, który wzbudził ogromne emocje, jest oczywiście pierścionek zaręczynowy, który Taylor z dumą zaprezentowała na zdjęciach. Poproszona o komentarz Zuzanna Anna Kamińska, projektantka luksusowej biżuterii i właścicielka marek ZOZO Luxury oraz ZOZO Jewellery, nie miała wątpliwości, że Travis Kelce naprawdę się postarał - mamy bowiem do czynienia z prawdziwym klejnotem.

"Pierścionek zaręczynowy Taylor Swift to około ośmiokaratowy diament o szlifie Old Mine, ma prostokątny kształt, barwa ok. G, czystość ok. VS1. Ten konkretny historyczny szlif, z antycznymi detalami, pochodzi z okresu od początku XVIII do końca XIX wieku. Jest bardzo drogi ze względu na stary kamień kopalniany, co czyni go antycznym. Antyczne kamienie o intensywnych barwach są niezwykle rzadkie ze względu na dostępną wówczas technologię, kamienie były szlifowane w sposób, który skutkował niższą jakością koloru niż ten, który jest, więc pozyskanie kamienia o takiej jakości i rozmiarze wiązało się z wyższymi kosztami. Kształt przypomina "poduszkę", podobny do współczesnego "owalu", również ze względu na antyczną oprawę i kamień" - wyjaśniła ekspertka w rozmowie z "Plotkiem".

Koszt? Zawrotny - około milion dolarów, czyli blisko cztery miliony złotych. Taka kwota z pewnością robi wrażenie, choć przy statusie i możliwościach finansowych Travisa Kelce nie powinna dziwić.

Travis, choć teraz znany również jako narzeczony jednej z największych gwiazd muzyki, sam ma na koncie imponujące sportowe osiągnięcia. Grający w drużynie Kansas City Chiefs, Kelce uchodzi za jednego z najlepszych zawodników NFL ostatniej dekady. Ma na swoim koncie trzy mistrzostwa Super Bowl (w tym spektakularne zwycięstwo w 2024 roku), a także rekordy w ilości złapanych podań oraz zdobytych jardów.

