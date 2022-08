Mimo że Tatiana Nawka od marca objęta jest sankcjami, nie przeszkodziło jej to w wyjeździe na wczasy do Europy Zachodniej, a konkretnie do Grecji. W sieci zamieszcza materiały z wakacyjnych szaleństw. A zszokowani internauci nie kryją oburzenia. Co ciekawe, sporo zarzutów w kierunku żony Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla i Władimira Putina, formułują też Rosjanie.