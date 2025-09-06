"Taniec z Gwiazdami" ogłosił wielki powrót. Radosław Majdan znów w programie
Radosław Majdan w 2009 roku wziął udział w "Tańcu z Gwiazdami" i nieomal do końca walczył o Kryształową Kulę. Były piłkarz, który wystąpił wówczas w parze z Izabelą Janachowską, zajął 4. miejsce i był jednym z ulubieńców fanów. Teraz program ogłosił, że dojdzie do wielkiego powrotu Majdana na parkiet. Nie tylko on po latach zawita na powrót do znanego show.
Radosław Majdan dał się poznać jako dobry tancerz, choć niewiele osób początkowo się tego po nim spodziewało. Zakładano, że mógł powalczyć w programie nawet o zwycięstwo. Ostatecznie w jubileuszowej, 10. edycji programu zwyciężyła Anna Mucha w parze z Rafałem Maserakiem.
Radosław Majdan znów zawita do "Tańca z Gwiazdami"
Już 14 września wystartuje nowy, 20. sezon "Tańca z Gwiazdami". Po wielu latach organizatorzy postanowili przyszykować dla widzów sporo niespodzianek. Wśród nich znalazły się zaproszenia dla gwiazd programu, które zostały pokochane przez widzów.
W piątek, 5 września, Polsat zapowiedział, że po latach, by wspólnie świętować ważny moment dla show, na parkiet powrócą trzy wielkie gwiazdy - Rafał Mroczek, Maffashion i Radosław Majdan. Nie wiadomo jednak na razie, jaka będzie ich rola, choć wszyscy mają nadzieję na to, że ponownie zjawią się, by zatańczyć.
20. edycja "Tańca z Gwiazdami" będzie wyjątkowa
W nadchodzącej 20. edycji wezmą udział Aleksander Sikora, Maurycy Popiel, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz, Mikołaj "Bagi" Bagiński, Maja Bohosiewicz, Ewa Minge, Katarzyna Zillman, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz i Lanberry.
Katarzyna Zillmann, medalistka olimpijska z Tokio, zatańczy w parze z kobietą - jej partnerką będzie dobrze znana widzom programu Janja Lesar. Zillmann jest wyoutowaną lesbijką i choć zapowiadała, że chętnie zatańczy w programie z każdym, to ostatecznie bardzo ucieszyła się na perspektywę możliwości zatańczenia z osobą tej samej płci. W ten sposób ona i Lesar stworzyły pierwszą damsko-damską parę w polskiej edycji "TzG".