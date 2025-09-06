"Taniec z Gwiazdami" ogłosił wielki powrót. Radosław Majdan znów w programie

Radosław Majdan dał się poznać jako dobry tancerz, choć niewiele osób początkowo się tego po nim spodziewało. Zakładano, że mógł powalczyć w programie nawet o zwycięstwo. Ostatecznie w jubileuszowej, 10. edycji programu zwyciężyła Anna Mucha w parze z Rafałem Maserakiem.

Radosław Majdan znów zawita do "Tańca z Gwiazdami"

Już 14 września wystartuje nowy, 20. sezon "Tańca z Gwiazdami". Po wielu latach organizatorzy postanowili przyszykować dla widzów sporo niespodzianek. Wśród nich znalazły się zaproszenia dla gwiazd programu, które zostały pokochane przez widzów.

W piątek, 5 września, Polsat zapowiedział, że po latach, by wspólnie świętować ważny moment dla show, na parkiet powrócą trzy wielkie gwiazdy - Rafał Mroczek, Maffashion i Radosław Majdan. Nie wiadomo jednak na razie, jaka będzie ich rola, choć wszyscy mają nadzieję na to, że ponownie zjawią się, by zatańczyć.

20. edycja "Tańca z Gwiazdami" będzie wyjątkowa

W nadchodzącej 20. edycji wezmą udział Aleksander Sikora, Maurycy Popiel, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz, Mikołaj "Bagi" Bagiński, Maja Bohosiewicz, Ewa Minge, Katarzyna Zillman, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz i Lanberry.

Katarzyna Zillmann, medalistka olimpijska z Tokio, zatańczy w parze z kobietą - jej partnerką będzie dobrze znana widzom programu Janja Lesar. Zillmann jest wyoutowaną lesbijką i choć zapowiadała, że chętnie zatańczy w programie z każdym, to ostatecznie bardzo ucieszyła się na perspektywę możliwości zatańczenia z osobą tej samej płci. W ten sposób ona i Lesar stworzyły pierwszą damsko-damską parę w polskiej edycji "TzG".

