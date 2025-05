Tańczyli w "Tańcu z Gwiazdami", ale tego się nie spodziewali. Ciekawa relacja

Tomasz Wolny i Cezary Trybański poznali się podczas zbliżającej się do finału nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". W rozmowie z "halo tu polsat" obaj panowie opowiedzieli o relacji, jaka połączyła ich w trakcie programu. Okazało się, że nieoczekiwanie zawiązała się między nimi przyjaźń, która bardzo pomogła obu w kolejnych zmaganiach na parkiecie. Co ciekawe, połączyła ich miłość do sportu.