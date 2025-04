Mariusz Pudzianowski szykuje się do walki w ramach gali XTB KSW 105 w Gliwicach, gdzie zmierzy się z innym znanym strongmanem, Eddiem Hallem. Spotkanie to zapowiada się na największe widowisko tej nocy. Choć Polak uznawany jest za faworyta, wszystko może się zdarzyć, dlatego "Pudzian" intensywnie przygotowuje się od dłuższego już czasu. Może to robić nie tylko na salach treningowych, ale i w swoim domu. W jego posiadłości nie brakuje udogodnień i rozwiązań, dzięki którym nie musi nigdzie się ruszać, by zrobić trening. Oto co jeszcze kryje pałac strongmana.