Takim majątkiem dysponuje Aryna Sabalenka. Kwota przyprawia o zawrót głowy

Chociaż to Iga Świątek w ubiegłym sezonie triumfowała w najbardziej prestiżowym i najstarszym turnieju tenisowym na świecie - Wimbledonie, osiągnięciami nie zbliżyła się nawet do liderującej od dłuższego czasu rankingowi WTA Aryny Sabalenki. Rok 2025 zdecydowanie należał do Białorusinki.

Aryna Sabalenka bezkonkurencyjna w 2025 roku. Białorusinka dalej liderką rankingu WTA

Zaczęła od triumfu w Brisbane, a później do swojego dorobku dorzuciła również tytuły w Miami, Madrycie i przede wszystkim US Open. W WTA Finals postrzegana była jako wyraźna fawotyka finału, w którym niespodziewanie musiała jednak uznać wyższość Jeleny Rybakiny.

Jak można było się domyślać, z kortów podniosła niemałą fortunę. Oficjalna strona WTA wylicza, że na drodze kolejnych zwycięstw w tourze tenisistka z Mińska zarobiła już 45,175,621 mln dolarów. W przeliczeniu daje to ponad 162 mln złotych. Nieco mniej od niej zainkasowała dwa lata trzy lata młodsza Iga Świątek - 43,640,490 mln dolarów.

Majątek Aryny Sabalenki robi wrażenie. Nie tylko zarobki z kortu

Zarobki na korcie to tylko część kwoty, która składa się na majątek Aryny Sabalenki. W 2024 roku pod lupę wzięli go dziennikarze białoruskiej "Tribuny". Ich ustalenia przyprawiają o zawrót głowy.

Poza wielkimi zarobkami na korcie, Sabalenka jest w posiadaniu dwóch posiadłości na Florydzie. Jedna z nich mieści się w Delray Beach niedaleko Miami, a druga w mieście Sunrise.

Według ustaleń Białorusinów pierwsza z posiadłości ma 240 metrów kwadratowych i po pięć sypialni i łazienek. Wartość? Bagatela milion dolarów. Drugi dom jest większy o 47 metrów kwadratowych, a jego wartość szacuje się na około 800 tysięcy dolarów. A na tym nie koniec. Co prawda tenisistka od lat nie mieszka już na Białorusi, w ojczyźnie również posiada mieszkanie. Jest ono zlokalizowane w Mińsku, skąd pochodzi Sabalenka.

Same posiadłości i zarobki w turniejach nie są równie majątkowi Sabalenki. "Forbes" ustalił, że w samym 2025 roku z kontraktów reklamowych i współprac na jej konto wpłynęło około 15 milionów euro. A artykuł ukazał się w sierpniu...

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Trudno oszacować dokładnie łączną kwotę majątku Aryny Sabalenki, na który składają się zarobki z kortu, posiadłości i dobra materialne, jak drogie samochody, a także wpływy od sponsorów. Kwota ta prawdopodobnie przekracza jednak grubo ponad 80 milionów dolarów, czyli jakieś 288 mln złotych.

Aryna Sabalenka Stephane Thomas Newspix.pl

Aryna Sabalenka William West AFP

Aryna Sabalenka William West AFP