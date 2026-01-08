Takim majątkiem dysponuje Aryna Sabalenka. Kwota przyprawia o zawrót głowy
Aryna Sabalenka i Iga Świątek w ostatnich latach zdominowały rywalizację w kobiecym tenisie. Obie zawodniczki regularnie wygrywają prestiżowe turnieje, poza dorobkiem punktowym w rankingu WTA powiększając także swoje majątki. Pierwsza rakieta świata z kortów podniosła już fortunę, a to tylko część jej olbrzymiego majątku. Ile on wynosi? Jakiś czas temu kosmiczne wartości majątku Sabalenki przybliżyła opinii publicznej białoruska "Tribuna". Kwota przyprawia o zawrót głowy.
Chociaż to Iga Świątek w ubiegłym sezonie triumfowała w najbardziej prestiżowym i najstarszym turnieju tenisowym na świecie - Wimbledonie, osiągnięciami nie zbliżyła się nawet do liderującej od dłuższego czasu rankingowi WTA Aryny Sabalenki. Rok 2025 zdecydowanie należał do Białorusinki.
Aryna Sabalenka bezkonkurencyjna w 2025 roku. Białorusinka dalej liderką rankingu WTA
Zaczęła od triumfu w Brisbane, a później do swojego dorobku dorzuciła również tytuły w Miami, Madrycie i przede wszystkim US Open. W WTA Finals postrzegana była jako wyraźna fawotyka finału, w którym niespodziewanie musiała jednak uznać wyższość Jeleny Rybakiny.
Jak można było się domyślać, z kortów podniosła niemałą fortunę. Oficjalna strona WTA wylicza, że na drodze kolejnych zwycięstw w tourze tenisistka z Mińska zarobiła już 45,175,621 mln dolarów. W przeliczeniu daje to ponad 162 mln złotych. Nieco mniej od niej zainkasowała dwa lata trzy lata młodsza Iga Świątek - 43,640,490 mln dolarów.
Majątek Aryny Sabalenki robi wrażenie. Nie tylko zarobki z kortu
Zarobki na korcie to tylko część kwoty, która składa się na majątek Aryny Sabalenki. W 2024 roku pod lupę wzięli go dziennikarze białoruskiej "Tribuny". Ich ustalenia przyprawiają o zawrót głowy.
Poza wielkimi zarobkami na korcie, Sabalenka jest w posiadaniu dwóch posiadłości na Florydzie. Jedna z nich mieści się w Delray Beach niedaleko Miami, a druga w mieście Sunrise.
Według ustaleń Białorusinów pierwsza z posiadłości ma 240 metrów kwadratowych i po pięć sypialni i łazienek. Wartość? Bagatela milion dolarów. Drugi dom jest większy o 47 metrów kwadratowych, a jego wartość szacuje się na około 800 tysięcy dolarów. A na tym nie koniec. Co prawda tenisistka od lat nie mieszka już na Białorusi, w ojczyźnie również posiada mieszkanie. Jest ono zlokalizowane w Mińsku, skąd pochodzi Sabalenka.
Same posiadłości i zarobki w turniejach nie są równie majątkowi Sabalenki. "Forbes" ustalił, że w samym 2025 roku z kontraktów reklamowych i współprac na jej konto wpłynęło około 15 milionów euro. A artykuł ukazał się w sierpniu...
Trudno oszacować dokładnie łączną kwotę majątku Aryny Sabalenki, na który składają się zarobki z kortu, posiadłości i dobra materialne, jak drogie samochody, a także wpływy od sponsorów. Kwota ta prawdopodobnie przekracza jednak grubo ponad 80 milionów dolarów, czyli jakieś 288 mln złotych.