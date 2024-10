Lukas Podolski to postać, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. W trakcie swojej kariery piłkarskiej urodzony w Gliwicach gwiazdor z dumą reprezentował barwy takich klubów jak m.in. FC Koeln, Bayern Monachium , Arsenal , Antalyaspor , czy Górnik Zabrze . Przez ponad dekadę był także kluczowym zawodnikiem seniorskiej reprezentacji Niemiec w piłce nożnej , z którą sięgnął po mistrzostwo świata w 2014 roku.

Doświadczony napastnik nie ogranicza się jednak jedynie do sportu i w swoim życiu zawodowym spełnia się w wielu różnych rolach. Działa on m.in. w branży gastronomicznej , a dokładniej prowadzi sieć kebabów Mangal Doener. Pierwszy lokal piłkarz otworzył w 2010 roku, a obecnie na mapie Niemiec znajdziemy już 30 barów prowadzonych przez zawodnika Górnika Zabrze.

Już jakiś czas temu Podolski zapowiedział, że pragnie poszerzyć swoje kebabowe imperium i otworzyć również bar w Polsce, a konkretniej w Zabrzu. Na tym jednak nie koniec ambitnych planów 39-latka. Chce on bowiem postawić 2400 kebabomatów. Takie budki miałyby pojawić się zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Docelowo maszyny te miałyby zastąpić tradycyjny personel gastronomiczny - zajmowałyby się one bowiem zarówno przygotowaniem dań, jak i serwowaniem ich.

Lukas Podolski: To twarda gra, tak jak lubię. WIDEO

Lukas Podolski: To twarda gra, tak jak lubię. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Media ujawniły majątek Lukasa Podolskiego. Astronomiczna sumka

Co prawda majątek Lukasa Podolskiego nie jest tak ogromny, jak w przypadku m.in. Cristiano Ronaldo, jednak trzeba przyznać - jest naprawdę imponujący. W życiu piłkarza priorytetem jest jednak ciężka praca i dążenie do celów, nic więc dziwnego, że na swoim koncie ma on tak ogromne kwoty i nie musi wcale obawiać się o przyszłość. Przynajmniej, jeśli chodzi o kwestie finansowe.