Takie wykształcenie ma Zbigniew Boniek. Zaskoczył wszystkich nietypowym faktem

Jeszcze zanim kibice z kraju nad Wisłą mogli radować się wyczynami Roberta Lewandowskiego, z orzełkiem na piersi biegało wielu zapadających w pamięć zawodników. Jednym z nich był niewątpliwie Zbigniew Boniek, który swoją reprezentacyjną karierę toczył w latach 1976-1988. To on był częścią "Biało-czerwonej" ekipy, która w 1982 roku wywalczyła III miejsce na mistrzostwach świata w Hiszpanii.

Oczywiście kariera Bońka wykraczała daleko poza granice naszego kraju. To właśnie w 1982 roku opuścił on szeregi Widzewa Łódź, aby spróbować swoich sił w Juventusie, a następnie w AS Romie. Mimo natłoku zawodowych obowiązków w tamtym czasie Boniek znalazł także czas na zadbanie o swoje wykształcenie. To właśnie z tą sferą życia byłego reprezentanta wiąże się dość ciekawa historia.

Na studiach Boniek "zdradził" piłkę nożną. Skierował się w stronę koszykówki

Zbigniew Boniek ukończył VI Liceum Ogólnokształcącego nr 6 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Co ciekawe, nie od razu zdecydował się on wiązać swoją dalszą edukację ze sportem. Po napisaniu matury Boniek wybrał się bowiem na studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Tam spędził dwa lata, po czym zdecydował się jednak zwrócić w stronę bliższej jego sercu edukacji sportowej. Przeniósł się na Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie ostatecznie w 1982 roku dorobił się tytułu magistra sportu, czym sam pochwalił się za pośrednictwem swojego konta na platformie "X".

W roku 2018 były reprezentant Polski ujawnił natomiast, czego dotyczył temat jego pracy naukowej, która pozwoliła mu zdobyć tytuł naukowy. Zapewne wiele osób spodziewało się, że praca Bońka będzie dotyczyć zagadnień związanych z jego ukochanym sportem. Nic bardziej mylnego.

"Nie bardzo [pamiętam tytuł red.]. Wiem, że dotyczyła analizy wzrostu zawodników koszykówki. Pamiętam natomiast swoich wykładowców: profesora Kajetana Hądzelka i Krzysztofa Zuchorę. Dyplom obroniłem w maju 1982 roku, tuż przed wyjazdem na mundial do Hiszpanii. Zostałem magistrem wychowania fizycznego i automatycznie trenerem piłki nożnej II klasy" - mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z portalem "rp.pl".

