Takie wykształcenie ma Grzegorz Krychowiak. Niejeden kibic będzie w szoku

Grzegorz Krychowiak jest bez wątpienia jedną z najbarwniejszych postaci w świecie futbolu. Piłkarz może pochwalić się imponującym CV, sporą wagę przywiązuje on także swojemu wyglądowi, a w szczególności stylizacjom, w jakich się prezentuje. To jednak nie wszystko. Gwiazdor zadbał bowiem także o swoje wykształcenie - wybrał on bowiem studia na jednej z zagranicznych uczelni.