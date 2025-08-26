Takie wieści zza zamkniętych drzwi domu Majdanów. Radosław ma już dość

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich popularność nie może jednak nikogo dziwić - małżonkowie regularnie pojawiają się na ściankach, aktywnie działają także w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco relacjonują swoje idealne życie. Czasami jednak zdarza się, że nie wszystko idzie u nich jak z płatka. W ostatnich miesiącach zakochani wielokrotnie narzekali na problemy dotyczące budowy ich wymarzonego domu. Ten gotowy miał być już wiele miesięcy temu, ostatecznie jednak okazało się, że rodzina wprowadzić będzie mogła się do niego znacznie później niż przewidywał pierwotny plan.

Małgorzata Rozenek-Majdan o rollercoasterze podczas prac wykończeniowych. Radosław "jest psychicznie wykończony"

Choć budowa domu ostatecznie dobiegła końca, to prawdziwe wyzwanie pojawiło się na etapie wykończenia wnętrz. Jak się okazuje, największym testem okazała się nie cegła i beton, a... perfekcjonizm Gosi. W rozmowie z "Plejadą" celebrytka wyznała, że chciała, aby każdy element domu był idealny. Wielokrotnie więc dochodziło do nieoczekiwanych zmian planów i poprawek.

"To jest prawdziwy rollercoaster, ale u nas już jest po i powiem szczerze, naprawdę nigdy już więcej nie wpadnę na taki pomysł. Jeszcze wyobraź sobie kogoś, kto - nie będę tego ukrywać - ma nutę perfekcjonizmu w sobie jak ja, więc dla mnie każda linia nie jest odpowiednio prosta, więc były poprawki" - oznajmiła.

Na etapie prac wykończeniowych niejednokrotnie dochodziło do spięć pomiędzy Małgorzatą a Radosławem. Mąż coraz wyraźniej dawał bowiem "Perfekcyjnej Pani Domu" do zrozumienia, że ma dość ciągłych zmian, sugestii i decyzji dekoratorskich. "Mój mąż już jest wykończony psychicznie tym wykańczaniem. Radzio już od pewnego momentu - jak ja zaczęłam mówić: "jeszcze to zmieńmy, to zróbmy" - to już zauważyłam, że nie chciałby już być w tej linii informowania" - zdradziła z rozbawieniem, ale i lekkim współczuciem.

Kiedy Gosia próbowała zaangażować męża w wybór odcienia farby czy rodzaju zasłon, Radek grzecznie, ale stanowczo odmówił dalszego udziału w tym estetycznym maratonie. "W momencie, w którym dałam mu, jego zdaniem, trzy identyczne kolory i powiedziałam, że one się drastycznie różnią i żeby pomógł mi w wyborze, to powiedział: Małgosiu, przepraszam cię, nie" - wspominała, zaznaczając, że od tego momentu stara się go oszczędzać w tematach wystroju wnętrz.

