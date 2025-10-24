Partner merytoryczny: Eleven Sports

Takie wieści zza zamkniętych drzwi domu Dominiki Tajner. Potwierdziła pogłoski

Dominika Tajner ponownie znalazła się w centrum zainteresowania mediów. Córka legendarnego Apoloniusza Tajnera w programie "Dzień dobry TVN" potwierdziła, że jej związek z pięściarzem Mariuszem Wachem należy już do przeszłości. Choć do tej pory starała się chronić swoje życie prywatne, tym razem zdecydowała się na szczere wyznanie. "Jestem dwa miesiące po rozstaniu z moim byłym już partnerem" - powiedziała na antenie.

Dominika Tajner
Dominika TajnerAKPAAKPA

Historia miłosna Dominiki Tajner od lat budzi zainteresowanie opinii publicznej. Wcześniej przez siedem lat była żoną Michała Wiśniewskiego, wokalisty zespołu Ich Troje. Ich związek, pełen wzlotów i upadków, często gościł na łamach kolorowej prasy. Po rozwodzie oboje poszli własnymi drogami, a Dominika, jak sama przyznawała, długo szukała szczęścia w miłości.

W 2022 roku wydawało się, że je odnalazła. Mariusz Wach, znany polski bokser, oświadczył się jej po dwóch latach związku. Para chętnie pokazywała się razem publicznie, publikowała romantyczne kadry w mediach społecznościowych i sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej. Niestety, jak się teraz okazuje, ich relacja nie przetrwała próby czasu.

Dominika Tajner ogłasza rozstanie z Mariuszem Wachem. "Zawiodłam się"

W "Dzień Dobry TVN" Tajner ogłosiła, że związek jej i Mariusza Wacha to już przeszłość. Jak przyznała, rozstanie nie było dla niej łatwe, a emocje wciąż są świeże. "Trochę taka jestem zawiedziona, trochę mam pierwszy raz w życiu taki moment, że może nie wierzę w miłość. Chciałabym bardzo się pożegnać z tym uczuciem i mam wielką nadzieję, że to przejdzie, ale teraz potrzebuję czasu i będę singielką z wyboru" - wyznała.

"Ja jak jestem w związku, daję całą siebie. Nie bardzo chcę rozwijać ten temat, ale zawiodłam się może nie jako na partnerze, a bardziej na człowieku" - dodała Dominika Tajner w rozmowie z prowadzącymi "Dzień dobry TVN". Zaznaczyła, że potrzebuje teraz spokoju i czasu na uporządkowanie emocji. "Chwilowo mam taki stan, że może potrzebuję spokoju, troszeczkę ustabilizowania emocjonalnie tej sytuacji, bo to też jest jeszcze krótki czas. Mam przynajmniej nadzieję, że się otworzę i zacznę wierzyć w tę miłość" - podsumowała.

Choć rozstanie z Mariuszem Wachem było dla niej bolesne, Dominika Tajner nie traci nadziei na lepsze jutro. Jak sama mówi, wierzy, że gdzieś na drugim końcu świata czeka ktoś, z kim "fajnie się zestarzeje, siedząc przy kominku i trzymając za rękę".

Uśmiechnięta kobieta w jasnej marynarce i białym topie idzie chodnikiem miejskiej ulicy, nosi okulary przeciwsłoneczne i ma rozpuszczone blond włosy. W tle widoczne są zaparkowane auta oraz elementy miejskiego krajobrazu.
Dominika TajnerAKPA
Dominika Tajner już tak nie wygląda
Dominika TajnerAKPA
Dominika Tajner, Mariusz Wach
Dominika Tajner, Mariusz WachGillertAKPA

