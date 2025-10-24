Historia miłosna Dominiki Tajner od lat budzi zainteresowanie opinii publicznej. Wcześniej przez siedem lat była żoną Michała Wiśniewskiego, wokalisty zespołu Ich Troje. Ich związek, pełen wzlotów i upadków, często gościł na łamach kolorowej prasy. Po rozwodzie oboje poszli własnymi drogami, a Dominika, jak sama przyznawała, długo szukała szczęścia w miłości.

W 2022 roku wydawało się, że je odnalazła. Mariusz Wach, znany polski bokser, oświadczył się jej po dwóch latach związku. Para chętnie pokazywała się razem publicznie, publikowała romantyczne kadry w mediach społecznościowych i sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej. Niestety, jak się teraz okazuje, ich relacja nie przetrwała próby czasu.

Dominika Tajner ogłasza rozstanie z Mariuszem Wachem. "Zawiodłam się"

W "Dzień Dobry TVN" Tajner ogłosiła, że związek jej i Mariusza Wacha to już przeszłość. Jak przyznała, rozstanie nie było dla niej łatwe, a emocje wciąż są świeże. "Trochę taka jestem zawiedziona, trochę mam pierwszy raz w życiu taki moment, że może nie wierzę w miłość. Chciałabym bardzo się pożegnać z tym uczuciem i mam wielką nadzieję, że to przejdzie, ale teraz potrzebuję czasu i będę singielką z wyboru" - wyznała.

"Ja jak jestem w związku, daję całą siebie. Nie bardzo chcę rozwijać ten temat, ale zawiodłam się może nie jako na partnerze, a bardziej na człowieku" - dodała Dominika Tajner w rozmowie z prowadzącymi "Dzień dobry TVN". Zaznaczyła, że potrzebuje teraz spokoju i czasu na uporządkowanie emocji. "Chwilowo mam taki stan, że może potrzebuję spokoju, troszeczkę ustabilizowania emocjonalnie tej sytuacji, bo to też jest jeszcze krótki czas. Mam przynajmniej nadzieję, że się otworzę i zacznę wierzyć w tę miłość" - podsumowała.

Choć rozstanie z Mariuszem Wachem było dla niej bolesne, Dominika Tajner nie traci nadziei na lepsze jutro. Jak sama mówi, wierzy, że gdzieś na drugim końcu świata czeka ktoś, z kim "fajnie się zestarzeje, siedząc przy kominku i trzymając za rękę".

