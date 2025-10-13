Partner merytoryczny: Eleven Sports

Takie doniesienia z domu Stochów. Żona skoczka sama potwierdziła

Amanda Gawron

Ewa Bilan-Stoch ponownie pokazała światu, jak utalentowaną jest fotografką. Kobieta tym razem miała okazję ponownie współpracować ze swoim mężem, Kamilem Stochem, a efektem tej współpracy była okładka "Magazynu Gentleman". Wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się WAG reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

Ewa Bilan-Stoch i Kamil Stoch
Ewa Bilan-Stoch i Kamil StochLukasz Gagulski East News

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch tworzą jedną z najbardziej lubianych par w polskim sporcie. Ich historia zaczęła się wiele lat temu, choć pierwsze spotkanie nie zwiastowało tak wyjątkowej przyszłości. Oboje chodzili do tej samej szkoły sportowej w Zakopanem, jednak dzieliły ich dwa lata różnicy. "Chodziliśmy z Ewą do tej samej szkoły, tylko ona jest dwa lata starsza, tak że nie zwracała na mnie uwagi, ja na nią owszem" - mówił Kamil w "Dzień dobry TVN". Prawdziwe spotkanie nastąpiło dopiero w 2006 roku w Planicy, gdzie osiemnastoletni Stoch pojechał na finał Pucharu Świata. Ewa była tam jako fotografka jednej z gazet. Kamil - w towarzystwie Piotra Żyły - postanowił podejść i zagadać. Wymienili się numerami, a po powrocie do Zakopanego umówili się na kawę. Tak zaczęła się ich wspólna historia, która trwa do dziś.

Kamil Stoch przed obiektywem żony. Ewa Bilan-Stoch wszystkim się pochwaliła

Pasją Ewy od zawsze była fotografia. Z czasem połączyła ją z miłością do sportu, tworząc wyjątkowe projekty dokumentujące świat skoków narciarskich. Często to właśnie mąż staje przed jej obiektywem, podobnie jak inni skoczkowie, których Ewa fotografuje od lat. Jej prace można było oglądać m.in. w ramach wystaw poświęconych polskiej kadrze, a na Instagramie artystka regularnie dzieli się kadrami z treningów i zawodów. Fotografia stała się dla niej nie tylko zawodem, ale też formą opowieści o świecie, który zna najlepiej - o ludziach pełnych pasji, poświęcenia i sportowych emocji.

Ostatnio Ewa Bilan-Stoch ponownie miała okazję połączyć życie prywatne i zawodowe w wyjątkowy sposób. "Miałam przyjemność zrobić sesję okładkową dla "Magazynu Gentleman" z Kamilem Stochem w roli głównej. Co więcej, dostałam wolną rękę w opracowaniu koncepcji i realizacji zdjęć. Jak wam się podoba efekt?" - napisała na Instagramie.

Fotografie przedstawiają Stocha w eleganckim, ale naturalnym wydaniu - z klasą, spokojem i pewnością siebie. Internauci nie kryli zachwytu. "Świetnie wyszło", "Ale sztos!", "Piękne połączenie tradycji i sportu" - pisali w komentarzach.

