Adam Buksa to postać doskonale znana fanom futbolu. Polak odnosi sukcesy w zagranicznych klubach i regularnie powoływany jest na zgrupowania reprezentacji naszego kraju. Tym razem pochodzący z Krakowa napastnik nie znalazł się na liście zawodników, których Jan Urban postanowił zaprosić na treningi przez barażami o tegoroczne mistrzostwa świata. 29-latek na krótko przed zgrupowaniem nabawił się bowiem kontuzji. Jego klub, Udinese, wydał komunikat, w którym poinformowano, że do gry Polak powróci dopiero po przerwie reprezentacyjnej.

Choć czwartkowy mecz "Biało-Czerwonych" z reprezentacją Albanii na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie Adam Buksa oglądał będzie przed telewizorem, na brak emocji nie może on jednak narzekać. Sporo dzieje się bowiem w jego życiu prywatnym.

Adam Buksa i jego żona Aleksandra zostali rodzicami

Adama Buksę w odnoszeniu sportowych sukcesów od blisko dekady wspiera jego wybranka, Aleksandra Zębala. Zakochani w 2023 roku zaręczyli się, a rok później powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Woli Justowskiej.

Pod koniec ubiegłego roku piłkarz reprezentacji Polski i jego małżonka przekazali kibicom kolejne radosne wieści. Ogłosili wówczas, że oczekują przyjścia na świat ich pierwszego potomka. W ostatnich miesiącach Aleksandra z dumą chwaliła się powiększającym się ciążowym brzuszkiem, a pod jej wpisami pojawiało się mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Teraz małżonkowie wspólnie poinformowali o narodzinach ich pociechy. Jak zdradzili, na świat przyszła ich córeczka, która otrzymała imię Antonina. "'Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym'. Cześć Antonina!" - napisał Adam Buksa na swoim profilu na Instagramie.

Pod wpisem świeżo upieczonych rodziców od razu posypały się gratulacje. Z życzeniami pospieszyli m.in. Jakub Kałuziński, Mateusz Skrzypczak oraz małżonka Przemysława Frankowskiego, Aleksandra.

