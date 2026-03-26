Takie doniesienia z domu reprezentanta Polski. Ogłosił tuż przed meczem kadry
Trwa odliczanie do meczu Polska - Albania, który Adam Buksa oglądał będzie przed telewizorem. Napastnik na krótko przed zgrupowaniem nabawił się kontuzji i został pominięty przez Jana Urbana. Na brak emocji 29-latek nie może jednak narzekać. Tuż przed meczem barażowym przekazał kibicom radosne wieści. Posypały się gratulacje.
Adam Buksa to postać doskonale znana fanom futbolu. Polak odnosi sukcesy w zagranicznych klubach i regularnie powoływany jest na zgrupowania reprezentacji naszego kraju. Tym razem pochodzący z Krakowa napastnik nie znalazł się na liście zawodników, których Jan Urban postanowił zaprosić na treningi przez barażami o tegoroczne mistrzostwa świata. 29-latek na krótko przed zgrupowaniem nabawił się bowiem kontuzji. Jego klub, Udinese, wydał komunikat, w którym poinformowano, że do gry Polak powróci dopiero po przerwie reprezentacyjnej.
Choć czwartkowy mecz "Biało-Czerwonych" z reprezentacją Albanii na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie Adam Buksa oglądał będzie przed telewizorem, na brak emocji nie może on jednak narzekać. Sporo dzieje się bowiem w jego życiu prywatnym.
Adam Buksa i jego żona Aleksandra zostali rodzicami
Adama Buksę w odnoszeniu sportowych sukcesów od blisko dekady wspiera jego wybranka, Aleksandra Zębala. Zakochani w 2023 roku zaręczyli się, a rok później powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Woli Justowskiej.
Pod koniec ubiegłego roku piłkarz reprezentacji Polski i jego małżonka przekazali kibicom kolejne radosne wieści. Ogłosili wówczas, że oczekują przyjścia na świat ich pierwszego potomka. W ostatnich miesiącach Aleksandra z dumą chwaliła się powiększającym się ciążowym brzuszkiem, a pod jej wpisami pojawiało się mnóstwo pozytywnych komentarzy.
Teraz małżonkowie wspólnie poinformowali o narodzinach ich pociechy. Jak zdradzili, na świat przyszła ich córeczka, która otrzymała imię Antonina. "'Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym'. Cześć Antonina!" - napisał Adam Buksa na swoim profilu na Instagramie.
Pod wpisem świeżo upieczonych rodziców od razu posypały się gratulacje. Z życzeniami pospieszyli m.in. Jakub Kałuziński, Mateusz Skrzypczak oraz małżonka Przemysława Frankowskiego, Aleksandra.