Takie doniesienia z domu Jarosława Bieniuka. Córka z dumą ogłasza
22-letnia Oliwia Bieniuk, córka niezapomnianej aktorki Anny Przybylskiej i byłego piłkarza Jarosława Bieniuka, właśnie zakończyła ważny etap swojego życia. Ukończyła ona naukę w Warszawskiej Szkole Filmowej, a swoim sukcesem pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Oliwia Bieniuk jest córką jednej z najbardziej cenionych polskich aktorek, Anny Przybylskiej, oraz byłego piłkarza reprezentacji Polski i Lechii Gdańsk, Jarosława Bieniuka. Jej mama przez lata była ulubienicą publiczności - znaną z ról filmowych i serialowych, a prywatnie osobą pełną ciepła i energii, która pozostawiła po sobie ogromną pustkę po przedwczesnej śmierci w 2014 roku. Ojciec natomiast, znany sportowiec, od początku wspierał córkę w rozwijaniu pasji i w budowaniu własnej drogi. Dorastanie w takiej rodzinie sprawiło, że Oliwia od najmłodszych lat miała kontakt zarówno z artystycznym, jak i sportowym światem, jednak to właśnie sztuka sceniczna stała się jej wyborem.
Wielki sukces Oliwii Bieniuk. Córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej wszystkich się pochwaliła
22-letnia Bieniuk właśnie zakończyła ważny etap w swoim życiu - ukończyła Warszawską Szkołę Filmową, studiując na kierunku aktorstwo nowych mediów. To wyjątkowy program, który przygotowuje przyszłych aktorów nie tylko do pracy w kinie i teatrze, ale również w nowych formach audiowizualnych, takich jak produkcje internetowe czy seriale na platformach streamingowych. Informacją o sukcesie podzieliła się na Instagramie, publikując zdjęcia z dyplomem i krótkim, ale wymownym podpisem: "Zrobiłam to".
Oliwia nie ukrywa, że decyzję o studiowaniu aktorstwa podjęła pod wpływem swojej mamy. Anna Przybylska była dla niej nie tylko rodzicem, ale także największą inspiracją - wzorem profesjonalizmu, energii i autentyczności. Choć los nie pozwolił im wspólnie cieszyć się z kolejnych kroków na tej drodze, pamięć o mamie towarzyszy Oliwii na każdym etapie życia. Sama wielokrotnie podkreślała w mediach społecznościowych, że wybór studiów był formą hołdu i kontynuacji pasji, którą odziedziczyła po Annie.
Pod postem Oliwii pojawiło się mnóstwo komentarzy i gratulacji. Szczególnie wzruszający był wpis Agnieszki Kubery, starszej siostry Anny Przybylskiej i cioci młodej aktorki: "Gratulacje. Olcia, fantastyczna robota". Ten ciepły gest pokazuje, że rodzina nie tylko wspiera Oliwię w artystycznych wyborach, ale też celebruje jej kolejne osiągnięcia.