Katarzyna Skowrońska ma na swoim koncie naprawdę imponujące osiągnięcia sportowe. Przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej siatkówki i ważnym ogniwem reprezentacji narodowej, a jej talent, doświadczenie i skuteczność na parkiecie sprawiły, że zapisała się w historii tej dyscypliny jako jedna z jej największych gwiazd.

Po zakończeniu kariery sportowej była atakująca postanowiła jednak rozpocząć zupełnie nowy etap w życiu. Zdecydowała się opuścić Polskę i zamieszkać we Włoszech, gdzie od lat czuła się bardzo dobrze. To właśnie tam postanowiła zainwestować swoje środki w wyjątkową nieruchomość - kilkusetletni młyn, który zamierzała przekształcić w wymarzony dom. Ten wymagający projekt od początku wzbudzał duże zainteresowanie, a sama była siatkarka chętnie dzieliła się postępami prac za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na publikowanych zdjęciach i nagraniach można było zobaczyć, jak krok po kroku zmienia się stary budynek w nowoczesną, a jednocześnie zachowującą historyczny charakter willę. Skowrońska pokazywała zarówno kolejne etapy remontu, jak i kulisy pracy nad aranżacją wnętrz, co spotykało się z dużym zainteresowaniem jej fanów.

Katarzyna Skowrońska wróciła na moment do Polski. Tam spędza czas z ukochanym

Ostatnio jednak inwestycja we Włoszech zeszła na dalszy plan. Katarzyna Skowrońska zdecydowała się bowiem na chwilę wrócić do ojczyzny. Razem ze swoim partnerem, reżyserem Bartoszem Prokopowiczem, przyjechała do Polski, gdzie może choć na moment zapomnieć o obowiązkach związanych z pracą nad wymarzonym domem w słonecznej Italii.

Pobyt w kraju nie przeszedł bez echa w mediach społecznościowych. Była reprezentantka Polski pochwaliła się zdjęciami z ojczyzny, pokazując fanom, jak spędza czas. Jak się okazuje, ona i jej ukochany wybrali się do Łodzi, gdzie zwiedzali słynny Pasaż Róży.

Katarzyna Skowrońska z partnerem spędzają czas w Łodzi Instagram/kasia_skowronska_17 materiał zewnętrzny

Katarzyna Skowrońska Anita Walczewska East News

Katarzyna Skowrońska Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Katarzyna Skowrońska KAROLINA MISZTAL/REPORTER East News

