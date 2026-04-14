Takie doniesienia o Katarzynie Skowrońskiej. Spakowała walizki i wróciła do Polski
Katarzyna Skowrońska po zakończeniu siatkarskiej kariery zdecydowała się opuścić Polskę i ułożyć sobie życie w innym kraju w Europie. Wybór padł na Włochy, do których 42-latka miłością pała już od lat. To właśnie tam zdecydowała się kupić kilkusetletni młyn, który przerabia teraz na swój wymarzony dom. Siatkarka na moment przerwała jednak pracę nad swoją posiadłością, spakowała walizki i wraz z ukochanym przyleciała na jakiś czas do Polski. Zdjęciami z ojczyzny pochwaliła się w sieci.
Katarzyna Skowrońska ma na swoim koncie naprawdę imponujące osiągnięcia sportowe. Przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej siatkówki i ważnym ogniwem reprezentacji narodowej, a jej talent, doświadczenie i skuteczność na parkiecie sprawiły, że zapisała się w historii tej dyscypliny jako jedna z jej największych gwiazd.
Po zakończeniu kariery sportowej była atakująca postanowiła jednak rozpocząć zupełnie nowy etap w życiu. Zdecydowała się opuścić Polskę i zamieszkać we Włoszech, gdzie od lat czuła się bardzo dobrze. To właśnie tam postanowiła zainwestować swoje środki w wyjątkową nieruchomość - kilkusetletni młyn, który zamierzała przekształcić w wymarzony dom. Ten wymagający projekt od początku wzbudzał duże zainteresowanie, a sama była siatkarka chętnie dzieliła się postępami prac za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Na publikowanych zdjęciach i nagraniach można było zobaczyć, jak krok po kroku zmienia się stary budynek w nowoczesną, a jednocześnie zachowującą historyczny charakter willę. Skowrońska pokazywała zarówno kolejne etapy remontu, jak i kulisy pracy nad aranżacją wnętrz, co spotykało się z dużym zainteresowaniem jej fanów.
Katarzyna Skowrońska wróciła na moment do Polski. Tam spędza czas z ukochanym
Ostatnio jednak inwestycja we Włoszech zeszła na dalszy plan. Katarzyna Skowrońska zdecydowała się bowiem na chwilę wrócić do ojczyzny. Razem ze swoim partnerem, reżyserem Bartoszem Prokopowiczem, przyjechała do Polski, gdzie może choć na moment zapomnieć o obowiązkach związanych z pracą nad wymarzonym domem w słonecznej Italii.
Pobyt w kraju nie przeszedł bez echa w mediach społecznościowych. Była reprezentantka Polski pochwaliła się zdjęciami z ojczyzny, pokazując fanom, jak spędza czas. Jak się okazuje, ona i jej ukochany wybrali się do Łodzi, gdzie zwiedzali słynny Pasaż Róży.