Anna Lewandowska przez lata spełniała się w roli sportsmenki, jednak dziś znana jest z wielu ról. Trenerka fitness, przedsiębiorczyni i promotorka zdrowego stylu życia z powodzeniem stawia kolejne kroki, inspirując tysiące kobiet do dbania o siebie i swoje potrzeby. Nic więc dziwnego, że dziś uznawana jest za jedną z najpopularniejszych kobiet w polskim show-biznesie, a jej nazwisko regularnie pojawia się w mediach.

Małżonka Roberta Lewandowskiego aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła ogromną społeczność. Na Instagramie nie tylko promuje swoje biznesy i projekty związane z aktywnością fizyczną czy dietą, lecz także chętnie dzieli się fragmentami życia prywatnego. Pokazuje rodzinne chwile, podróże oraz codzienność, która często skupia się na prostych wartościach i bliskości.

Bologna - Sassuolo. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Anna Lewandowska pochwaliła się prezentem świątecznym od mamy

Wraz z Robertem i dziećmi na co dzień mieszkają w słonecznej Hiszpanii, gdzie Robert gra w barwach FC Barcelona, a Anna prowadzi centrum fitness Edan Studios w samym sercu stolicy Katalonii. Nie zrezygnowali jednak z wieloletniej tradycji i na okres świąt Bożego Narodzenia wrócili do ojczyzny, aby ten wyjątkowy czas celebrować z bliskimi. 28 grudnia Anna Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych kadry z pobytu w Polsce, zdradzając, jak spędziła ostatnie dni.

Na opublikowanych zdjęciach widać wigilijny stół, domowe wypieki oraz moment odpakowywania prezentów. Szczególną uwagę internautów przyciągnęły podarunki od mamy Anny Lewandowskiej. Trenerka dostała koc z wizerunkiem Boga oraz koszulkę z zabawnym napisem: "Nie pouczaj mnie, jak mam żyć. Jestem Ania, wiem, co robię". Pod postem pojawiło się wiele ciepłych komentarzy, a Paulina Krupińska żartobliwie przyznała, że też chciałaby dostawać takie prezenty. Świąteczne kadry tylko potwierdziły, jak ważna dla Lewandowskiej jest rodzina i pielęgnowanie relacji.

Anna Lewandowska pochwaliła się prezentami od mamy Instagram/annalewandowska materiał zewnętrzny

Anna Lewandowska GABRIEL BOUYS AFP

Anna Lewandowska Michal Zebrowski/Dzien Dobry TVN/East News East News

Anna Lewandowska William Volcov AFP