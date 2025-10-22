Taką emeryturę pobiera tylko 622 Polaków. Co miesiąc otrzymują 5 tysięcy złotych

5 grudnia 2024 r. był ważnym dniem dla polskiego sportu. Podczas 23. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej głosowano nad nowelizacją ustawy o sporcie. Projekt Lewicy zakładał objęcie emeryturą olimpijską medalistów Igrzysk Dobrej Woli. Zawody te organizowano w latach 1986-2001 (do skutku doszło pięć edycji letnich i jedna zimowa) w odpowiedzi na napięcia pomiędzy USA a ZSRR.

Przypomnijmy, że Amerykanie zbojkotowali IO w Moskwie w 1980 z uwagi na radziecką agresję na Afganistan. Taką samą decyzję podjął nasz kraj. W ramach rewanżu ZSRR i wiele innych państw bloku wschodniego nie poleciało na IO w Los Angeles 1984. W tym gronie również znalazła się Polska. "Decyzja w sprawie Los Angeles zapadła na Kremlu, tak jak większość decyzji w czasach PRL" - pisze o tym Instytut Pamięci Narodowej.

Głosowanie okazało się formalnością. "Za" byli wszyscy obecni na sali plenarnej parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Lewicy oraz Razem. Do tego doszły głosy posła niezależnego Adama Gomoły oraz trzech przedstawicieli Republikanów.

Przeciwko było 19 osób - Paweł Kukiz z koła wspomnianego na końcu poprzedniego akapitu oraz 18 posłów Konfederacji. Nikt się nie wstrzymał.

Wyniki głosowania ws. objęcia medalistów Igrzysk Dobrej Woli emeryturą olimpijską sejm.gov.pl materiał zewnętrzny

Nowelizacja przeszła też przez Senat, a 7 stycznia 2025 r. podpis pod nią złożył ówczesny prezydent Andrzej Duda. 1 kwietnia weszła w życie.

Na tzw. Goodwill Games krążki zdobyło 35 naszych reprezentantów. 9 z nich wywalczyło jednak też medale olimpijskie, więc grono pobierających emeryturę olimpijską powiększyło się o 26 osób.

Listę wydłużyli Joanna Kubik-Burzyńska, Grzegorz Myszkowski (żeglarstwo), Wanda Panfil, Ewa Kasprzyk (lekkoatletyka), Aneta Arak-Goska Andrzej Basik, Wiesław Błach (judo), Paweł Najdek, Piotr Krukowski (podnoszenie ciężarów), Elżbieta Urbańczyk-Baumann, Barbara Hajcel (kajakarstwo), Katarzyna Skorupińska (gimnastyka artystyczna), Piotr Rysiukiewicz, Tomasz Czubak, Piotr Haczek, Robert Maćkowiak, Krystyna Zabawska-Danilczyk (lekkoatletyka), Dorota Zagórska-Siudek, Mariusz Siudek (łyżwiarstwo figurowe), Bartosz Kizierowski (pływanie), Anna Bajan-Szteyn, Iwona Kowalewska-Dąbrowska, Barbara Kotowska-Skrzypaszek, Wiesław Chmielewski, Piotr Maciaszczyk i Paweł Olszewski (pięciobój nowoczesny).

Emerytura olimpijska to duża pomoc. "Życie będzie spokojniejsze"

Nowelizacja wywołała u nich oczywiście pozytywne odczucia. Bardzo cieszyła się m.in. Kasprzyk posiadająca rekordy kraju na 100 i 200 metrów. Ten drugi ustanowiła właśnie na Igrzyskach dobrej woli w 1986 r. w Moskwie. Mimo brązu mistrzostw Europy i dwóch krążków HME nigdy nie wspięła się na podium olimpijskie.

Dla mnie to jest taka sytuacja, jakbym wygrała los na loterii. Kiedyś skreśliła jakiś kupon, zupełnie nie pamiętała, że go mam, aż nagle ktoś mi powiedział, że wygrałam. To jest dla mnie naprawdę wielka sprawa

- Potem o tych medalach zapomnieliśmy, więc to świadczenie to wielka niespodzianka po 25 latach. Zmiana, która spowoduje, że życie będzie spokojniejsze - mówił z kolei Mariusz Siudek.

Ministerstwo sportu i turystyki informowało w lipcu 2025 r. WP SportoweFakty, że emeryturę olimpijską pobierają 623 osoby. Od tego czasu odszedł od nas jednak Władysław Zieliński, brązowy medalista IO 1960 w kajakarstwie. Zmarł 20 września.

Oznacza to, że obecnie takie świadczenie otrzymuje 622 medalistów - 251 z igrzysk olimpijskich, 277 z paralimpijskich i igrzysk głuchych, 60 z zawodów 'Przyjaźń 84', 9 z olimpiady szachowej oraz 25 z właśnie Igrzysk dobrej woli.

W styczniu 2026 r. emerytura ta będzie wynosić 5116,99 zł brutto.

