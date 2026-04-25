W historii reprezentacji Polski wielu było charakterystycznych zawodników, którzy zapisali się złotymi literami. Żaden z nich nie był jednak tak unikatowy jak Emmanuel Olisadebe.

Nigeryjski napastnik, któremu nadano polskie obywatelstwo, zasilił szeregi kadry narodowej w 2000 roku. Stał się tym samym pierwszym czarnoskórym zawodnikiem, który kiedykolwiek zagrał mecz w seniorskiej reprezentacji kraju nad Wisłą.

Jego przygoda w "Biało-czerwonych" barwach nie trwała długo. W ciągu ledwie 4 lat zagrał on tylko 25 spotkań. Były one natomiast dość obfite, bowiem Olisadebe zdobył dla naszej reprezentacji aż 11 goli oraz 4 asysty. Mimo braku trofeów, kibice i tak z dużą dozą sentymentu wspominają występy "polskiego Nigeryjczyka".

Olisadebe opowiedział o swoim życiu po karierze. To tym zajmuje się na "emeryturze"

Równocześnie, wraz z zakończeniem kariery piłkarskiej Olisadebe niejako "zapadł się pod ziemię". Nieczęsto zdarzało się, żeby były reprezentant udzielał obszerniejszych wypowiedzi. Niektórzy fani mogli więc zachodzić w głowę, co dzieje się z 47-latkiem.

Olisadebe postanowił przerwać ciszę. Przy okazji swojego pobytu w Polsce, (związanego ze zbliżającym się meczem Galacticos Show), zgodził się na rozmowę wyemitowaną na youtubowym kanale "Foot Truck". To właśnie tam były reprezentant opowiedział między innymi o tym, jak wygląda jego życie na sportowej emeryturze.

- Próbuję inwestować, próbuję zarabiać na życie. Zajmuje się różnymi rzeczami. Nie interesuje mnie trenowanie ani nic związanego z futbolem. Próbuję robić różne rzeczy, żeby zarabiać na życie. Na przykład w budownictwie inwestuję pieniądze w bankach i tym podobne, po prostu, żeby mieć za co żyć - mówił Emanuel Olisadebe.

Były reprezentant poruszył również wiele innych, interesujących tematów. Opowiedział między innymi o tym, jak w ogóle doszło do jego naturalizacji. Podkreślił niebagatelną rolę Jerzego Engela, który dostrzegał w nim potencjał do wsparcia prowadzonej przez siebie reprezentacji Polski. Olisadebe ujawnił również kulisy nietypowego sposobu otrzymania informacji o przyznaniu mu polskiego obywatelstwa, a także wielu innych, ciekawych faktów ze swojego życia.

Emanuel Olisadebe

Radość Polaków po golu Emanuela Olisadebe

Jerzy Engel

