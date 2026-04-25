Tak żyje Olisadebe. Idol Polaków zdradza. Oto, czym zajmuje się na emeryturze
Dla wielu Polaków Emmanuel Olisadebe stoi w jednym szeregu z niekwestionowanymi ikonami naszej kadry narodowej. Jako pierwszy czarnoskóry gracz dumnie wybiegał on na murawę w koszulce z polskim Orzełkiem na piersi. Po zakończeniu piłkarskiej kariery zniknął jednak "z radarów", udzielając jedynie okazjonalnych wypowiedzi. W niedawnym wywiadzie dla kanału "Foot Truck" Olisadebe opowiedział, czym zajmuje się na sportowej emeryturze. To właśnie z tego żyje teraz były reprezentant Polski.
W historii reprezentacji Polski wielu było charakterystycznych zawodników, którzy zapisali się złotymi literami. Żaden z nich nie był jednak tak unikatowy jak Emmanuel Olisadebe.
Nigeryjski napastnik, któremu nadano polskie obywatelstwo, zasilił szeregi kadry narodowej w 2000 roku. Stał się tym samym pierwszym czarnoskórym zawodnikiem, który kiedykolwiek zagrał mecz w seniorskiej reprezentacji kraju nad Wisłą.
Jego przygoda w "Biało-czerwonych" barwach nie trwała długo. W ciągu ledwie 4 lat zagrał on tylko 25 spotkań. Były one natomiast dość obfite, bowiem Olisadebe zdobył dla naszej reprezentacji aż 11 goli oraz 4 asysty. Mimo braku trofeów, kibice i tak z dużą dozą sentymentu wspominają występy "polskiego Nigeryjczyka".
Olisadebe opowiedział o swoim życiu po karierze. To tym zajmuje się na "emeryturze"
Równocześnie, wraz z zakończeniem kariery piłkarskiej Olisadebe niejako "zapadł się pod ziemię". Nieczęsto zdarzało się, żeby były reprezentant udzielał obszerniejszych wypowiedzi. Niektórzy fani mogli więc zachodzić w głowę, co dzieje się z 47-latkiem.
Olisadebe postanowił przerwać ciszę. Przy okazji swojego pobytu w Polsce, (związanego ze zbliżającym się meczem Galacticos Show), zgodził się na rozmowę wyemitowaną na youtubowym kanale "Foot Truck". To właśnie tam były reprezentant opowiedział między innymi o tym, jak wygląda jego życie na sportowej emeryturze.
- Próbuję inwestować, próbuję zarabiać na życie. Zajmuje się różnymi rzeczami. Nie interesuje mnie trenowanie ani nic związanego z futbolem. Próbuję robić różne rzeczy, żeby zarabiać na życie. Na przykład w budownictwie inwestuję pieniądze w bankach i tym podobne, po prostu, żeby mieć za co żyć - mówił Emanuel Olisadebe.
Były reprezentant poruszył również wiele innych, interesujących tematów. Opowiedział między innymi o tym, jak w ogóle doszło do jego naturalizacji. Podkreślił niebagatelną rolę Jerzego Engela, który dostrzegał w nim potencjał do wsparcia prowadzonej przez siebie reprezentacji Polski. Olisadebe ujawnił również kulisy nietypowego sposobu otrzymania informacji o przyznaniu mu polskiego obywatelstwa, a także wielu innych, ciekawych faktów ze swojego życia.