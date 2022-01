Tak wypoczywa Cristiano Ronaldo. Co za luksus!

Trwa krótka przerwa w rozgrywkach Premier League. Piłkarze udali się na wypoczynek, by zregenerować siły przed kolejnymi spotkaniami. Brytyjskie media rozpisują się o Cristiano Ronaldo, który wolny czas spędza w Dubaju.

Tak wypoczywa Cristiano Ronaldo

Dubaj musiał spodobać się Cristiano Ronaldo. Portugalski piłkarz znów wybrał się do tego miasta, by odpocząć od wyspiarskiego klimatu i angielskiej pogody. Portugalczyk nie marnuje ani chwili i dba o formę. Przy okazji korzysta z dóbr, które są mu oferowane.

Kulisy luksusowego życia Ronaldo i jego rodziny możemy poznać z serialu "Jestem Georgina", który ukazał się na platformie Netflix. W nim na pierwszym planie znalazł się partnerka piłkarza. Georgina Rodriguez przedstawiona jest jako influencerka, kobieta biznesu i przede wszystkim jako mama.





Georgina Rodriguez dba o każdy szczegół luksusowego wyjazdu

Jedna ze scen pokazuje, jak wybranka Ronaldo angażuje się w planowanie wakacyjnego wyjazdu. Rodriguez w rozmowie z agentem z biura podróży stara się zadbać o każdy szczegół. Rezerwuje kilka pokojów w hotelu, prywatny basen, zależy jej na łatwym dostępie do portu i siłowni czy terenie do spacerów z dziećmi. W przypadku dalekiej podróży w grę wchodzi tylko czarterowy lot prywatnym samolotem.



- To ułatwia podróżowanie. Gdybym musiała czekać z Cristiano dwie godziny na lotnisku, to bym zwariowała. Wolałabym już zostać w domu - przyznała Rodriguez. Partnera CR 7 jednocześnie przyznaje, że stara się, by jej rodzina była taka sama jak każda inna.



