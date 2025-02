Wojciech Szczęsny to jeden z najlepszych bramkarzy świata. Polski golkiper dał popis podczas mundialu w Katarze w 2022 roku, kiedy to dzielnie bronił polskiej bramki przed atakami rywali, w tym m.in. Leo Messiego. I choć "Biało-Czerwoni" nie zrobili przysłowiowego "szału" w tej imprezy, Szczęsny wybrany został najlepszym bramkarzem fazy grupowej piłkarskiego czempionatu. W ubiegłym roku Polak ogłosił zakończenie kariery, jednak kilka tygodni później wrócił do gry, zasilając szeregi FC Barcelona. W przygodzie z LaLiga 34-latka wspiera jego ukochana, Marina Łuczenko-Szczęsna.

