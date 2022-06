Kochani! Jak się okazuje, życie zaczyna się po 60-tce. To cudowne, by nadal cieszyć się życiem i miłością, mieć wokół siebie fantastycznych znajomych. Wczoraj po swoim rodzinnym party wpadłam z Rysiem do przyjaciół, by z całego serca uściskać ich z okazji celebrowania ich miłości. Dojrzali i wspaniali. Kochani, cieszymy się z Waszego szczęścia. Miłość jest w Was. Kochamy Was

