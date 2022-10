Przygotowania do zbliżającego się sezonu Pucharu Świata polscy skoczkowie rozpoczęli pod okiem nowego szkoleniowca. Michala Doleżala zastąpił Thomas Thurnbichler . Mimo pewnych obaw spowodowanych dość napiętą sytuacją po pożegnaniu się z Czechem, nastroje zostały dość szybko uspokojone, a atmosfera w kadrze jest dobra.

"Teraz wszystko wygląda super. Mamy bardzo dobry sztab szkoleniowy, pracujemy w grupie ludzi, która wie, co chce osiągnąć. Jest naprawdę znakomita atmosfera. Wszyscy są zmotywowani, gotowi do działań. Pierwsze treningi pokazały nam, że trener Thurnbichler jest idealną osobą na to miejsce" - opowiadał Kamil Stoch w podcaście "Atlas mówi".