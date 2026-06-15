Tak wygląda lista nad łóżkiem w pokoju Chwalińskiej. Ostatni punkt porusza

Przygoda Chwalińskiej ze sportem rozpoczęła się lata temu od Talentiady. Jej dar szybko zauważył trener Paweł Kałuża, który zachęcił Maję, by spróbowała sił w tenisie. Na pierwszy turniej pojechała z nią mama.

Dzień był pochmurny, brzydki, nie chciało mi się jechać, ale jak dziecko powiedziało: 'Mamuś, jedziemy', to mama pojechała

Marcela Chwalińska zaprosiła reporterkę wraz z kamerą do pokoju Mai w rodzinnym domu w Dąbrowie Górniczej. Uwagę zwraca przede wszystkim kartka oprawiona w ramkę i powieszona nad łóżkiem. Nie jest to zwykły obrazek.

Lista życiowych zadań Mai Chwalińskiej. 11 ważnych punktów

Okazuje się, że dawno temu Maja stworzyła listę z planami na przyszłość. Składa się ona z jedenastu punktów i wisi na ścianie nad jej łóżkiem. W materiale telewizyjnym mama tenisistki pokazała, co ta kiedyś sobie zapisała:

Być pierwsza w singlu na świecie Wygrać wszystkie cztery wielkie szlemy Wygrać złoto olimpijskie Założyć rodzinę Mieć dom Mieć psa/y Nauczyć się angielskiego i jeszcze jednego języka Nauczyć się grać na instrumencie Zdać prawo jazdy Zdać maturę Pomagać innym przez sport

"Pomalutku odfajkowujemy jej plany. Ona jest zadaniowcem, a nawet bym powiedziała, że aż za bardzo. Planuje sobie i musi to realizować" - opowiada Marcela Chwalińska.

I sygnalizuje, że sport zawsze był w centrum życia córki. "W dzieciństwie powiedziała, że gdyby jej nie wyszło z tenisem, to ona zostanie trenerką, a jak nie trenerką, to dziennikarką sportową. Zawsze był to sport" - zdradziła.

Dąbrowa Górnicza dumna z Chwalińskiej. Tak tam o niej mówią

Kilka celów Chwalińska zrealizowała. Ma prawo jazdy, zdała maturę, świetnie mówi po angielsku. "Z ogromną radością obserwują ją teraz i przysłuchuję konferencjom prasowym czy jej rozmowom z legendami tenisa. Mówi z ogromną swobodą, potrafi żartować, nie ma w niej żadnego stresu" - cieszy się jej niegdysiejsza nauczycielka, Justyna Szalska.

Ma też psa, którego bardzo kocha. "Maja uwielbia psy. Pies naszej córki wabi się Baksio, ma 11 lat i jest zwariowanym pieskiem, szczególnie cieszy się, jak córka przyjeżdża. Najgorzej jest, jak odjeżdża, wtedy wskakuje jej do walizki. Nie chce, żeby odjeżdżała" - opowiada mama tenisistki.

Wzruszać może zwłaszcza jedenasty punkt listy Chwalińskiej. Założyła sobie, że poprzez sport chciałaby pomagać innym. I to już, w pewnym sensie, dzieje się. Wszak poruszyła serca kibiców na całym świecie, a jej historia może inspirować.

Mówili o tym mieszkańcy Dąbrowy Górniczej w "halo tu polsat". "To, co ona zrobiła, to jest niewiarygodne. Tu wszyscy kibicowali", "Trenerzy, którzy ją trenowali, mówią, że była naprawdę cudowną dziewczyną, była bardzo miła. I też podobno była bardzo dobra w innych sportach", "Niesamowity autorytet dla wszystkich uczniów" - podsumowywali.





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport