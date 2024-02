Mamed Chalidow dzięki walce z Tomaszem Adamkiem podczas gali XTB KSW Epic zainkasował sporą sumkę. Choć 43-latek nie ujawnił jeszcze, na co przeznaczy zarobione pieniądze, śmiało wywnioskować można, że nie będzie do zakup nowej posiadłości. Były czempion KSW ma już bowiem ogromną willę, której pozazdrościłaby mu niejedna osoba. Co więcej, nie wiele wskazuje na to, aby on i jego małżonka rozważali sprzedaż luksusowej posiadłości. Jej wnętrza zapierają bowiem dech w piersiach.