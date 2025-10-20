Tak Wilfredo Leon i jego żona wychowują dzieci. Takie wartości to dziś rzadkość
Wilfredo Leon pomimo gry na najwyższym poziomie zarówno w klubie, jak i reprezentacji, jest w stanie godzić obowiązki rodzicielskie ze swoją pracą. Do tej pory niewiele osób miało okazję przekonać się, jak właściwie polski siatkarz oraz jego żona wychowują dwie córki i syna, ale teraz sami zainteresowani postanowili to ujawnić. Postawy, jakie wpajają dzieciom, a zwłaszcza synowi, to dziś prawdziwa rzadkość.
Gwiazdy reprezentacji siatkarzy w mniejszym lub większym stopniu informują swoich kibiców o tym, jak wygląda ich życie prywatne. Okazja do tego, aby zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się na co dzień, zdarza się bardzo rzadko, ale wtedy fani mogą poznać swoich idoli jeszcze lepiej. Tak było i tym razem, kiedy Wilfredo Leon i jego żona pojawili się w programie "Dzień Dobry TVN".
Podczas rozmowy z Ewą Drzyzgą i Agnieszką Woźniak-Starak, gwiazdor reprezentacji Polski i jego małżonka ujawnili m.in., jak wygląda życie Wilfredo Leona, kiedy zajmuje się dziećmi i pomaga w domowych obowiązkach. To jednak nie wszystko.
Tak Wilfredo Leon wychowuje swoje dzieci. Ewa Drzyzga od razu zareagowała, "Małgosiu"
Para postanowiła także opowiedzieć nieco więcej o sposobie wychowania dzieci, jaki praktykują. Co ciekawe, relacja Wilfredo Leona bardzo spodobała się Ewie Drzyzdze.
Leon oraz jego żona Małgorzata, przykładają dużą wagę do tego, aby ich dzieci były bardzo kulturalne, a syn posiadał cechy dżentelmena. Siatkarz uczy go bowiem, aby zawsze mówić "dzień dobry" oraz otwierać drzwi kobietom.
- Małgosiu, jaka ulga. Wreszcie jest ktoś, kto też to tłumaczy! - wtrąciła od razu Ewa Drzyzga.
- Tutaj mamy wspólną linię i uważamy, że takie podstawy wychowania są bardzo istotne i staramy się dzieciom przypominać, a szczególnie naszemu synowi, żeby jednak taki element bycia dżentelmenem był od najmłodszych lat i rzeczywiście, gdzieś się to u niego zakorzeniło i tak się zachowuje - dodała Małgorzata Leon.
Wilfredo pomaga swojej małżonce także w codziennych obowiązkach rodzinnych. Co prawda to Małgorzata odpowiada za pomoc w szkole, ale siatkarz przekazuje im niemniej przydatną wiedzę. - Ja zajmuje się bardziej lekcjami i pomocą w szkole, a mąż stara się swoje doświadczenie życiowe przekazać - dodała.
Wilfredo Leon i jego żona doczekali się trójki potomstwa. Pierwsza na świat przyszła córka Natalia, później syn Christian, a przed dwoma laty kolejna córka - Selena.