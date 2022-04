Tak trenuje przyszły rywal Polaków, Leo Messi. Nietypowi sparingpartnerzy

Argentyńskie media ujawniły nieco obrazków z codziennego życia piłkarza Paris-Saint Germain, Lionela Messiego. Okazuje się, że pociechy argentyńskiego zawodnika mają do dyspozycji na co dzień małe centrum sportowe - w zależności od kaprysu mogą korzystać albo z mini-boiska do piłki nożnej, albo do koszykówki.

Lionel Messi i jego nietypowy trening

Na filmiku opublikowanym przez argentyński "Clarin" widzimy, jak 35-letni gracz PSG urządził sobie mini-gierkę z swoimi synami. Widać, że mali zawodnicy uczą się od taty zagrywania krótkich podań, próbując też ograć słynnego ojca w pojedynkach.

Lionel Messi to potencjalny rywal kadry Czesława Michniewicza na mundialu w Katarze. Argentyna trafiła bowiem do grupy C wraz z Polską.

