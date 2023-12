Szczęsnego i Dziwiszek z pewnością połączyła... miłość do sportu . Kobieta co prawda nie była nigdy piłkarką, jednak swego czasu odnosiła ogromne sukcesy w innych dyscyplinach sportowych, a w szczególności w lekkoatletyce . Nad jej talentem niegdyś rozpływała się sama Monika Pyrek - specjalizująca się niegdyś w skoku o tyczce zawodniczka.

Sandra Dziwiszek: modelka, aktorka, prawniczka i była partnerka Wojciecha Szczęsnego... ukochana syna kanadyjskiego miliardera

Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii Sandrę Dziwiszek prędko dosięgła strzała amora. Modelka poznała tam bowiem kierowcę wyścigowego, Nicholasa Latifiego, który szybko zawrócił jej w głowie. Kanadyjczyk zalicza się do grona szczęśliwców, którzy mieli okazję brać udział w mistrzostwach świata Formuły 1. W latach 2020-2022 był on bowiem kierowcą zespołu Williams. Co ciekawe, w 2019 roku stało się jasne, że w brytyjskim zespole zajmie on miejsce... Roberta Kubicy.