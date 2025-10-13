Tak Szczęśni spędzili weekend z dziećmi. Marina wstawiła wyjątkowe nagranie

W rozmowach zarówno Marina jak i jej mąż wielokrotnie podkreślali, jak ważne jest dla nich to, by ich dzieci wyrosły przede wszystkim na dobrych ludzi, a żeby tak było, trzeba się nimi opiekować i poświęcać im dużo uwagi - w końcu jest się odpowiedzialnym za małego człowieka.

Wojciech Szczęsny z żoną i dziećmi na farmie

Na Instagramie Mariny Łuczenko-Szczęsnej pojawiło się nagranie, na którym widać ją i jej męża z dziećmi podczas wizyty na farmie. Na miejscu czekała ich cała moc atrakcji, a nudzić nie mógł się zarówno Liam, jak i mała Noelia.

Pojawiły się m.in. zamknięte w zagrodach i klatkach zwierzęta, jak choćby małe papużki, a także tyrolka dla dzieci, z której pierworodny syn bramkarza i piosenkarki chętnie skorzystał. Dzieci miały przy okazji szansę na to, by pogłaskać niektóre zwierzęta, m.in. świnie, kozy czy fretki.

Marina Łuczenko-Szczęsna musiała o to zapytać

Nagranie wokalistka okrasiła krótkim wpisem, w którym wyjaśniła, jaki był cel podróży jej rodziny, a także postanowiła zadać swoim fanom jedno kluczowe pytanie.

"Farma z rodzinką. Tymczasem dajcie znać kto z Was już obejrzał dokument Szczęsny?" - pytała zaciekawiona gwiazda, przypominając przy tym, że film o jej mężu jest już dostępny w serwisie Amazon Prime Video.

Na zdjęciu Marina Szczęsna-Łuczenko i Wojciech Szczęsny Fotokibit/East News / Rex Features/East News (ALBERTO SIMON/DYDPPA/Shutterstoc) East News

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko Niemiec AKPA