Tak Szczęśni spędzili weekend z dziećmi. Marina wstawiła wyjątkowe nagranie
Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna są szczęśliwymi rodzicami dwojga dzieci, Liama i Noelki. Wokalistka chętnie dzieli się w sieci wspólnie spędzonym czasem z mężem i pociechami. Ostatnio pokazała nagranie ze wspólnego wypadu na rozrywkową farmę. Tam widać było, jakim ojcem dla swoich pociech jest bramkarz FC Barcelony. Wyjątkowe obrazki.
W rozmowach zarówno Marina jak i jej mąż wielokrotnie podkreślali, jak ważne jest dla nich to, by ich dzieci wyrosły przede wszystkim na dobrych ludzi, a żeby tak było, trzeba się nimi opiekować i poświęcać im dużo uwagi - w końcu jest się odpowiedzialnym za małego człowieka.
Wojciech Szczęsny z żoną i dziećmi na farmie
Na Instagramie Mariny Łuczenko-Szczęsnej pojawiło się nagranie, na którym widać ją i jej męża z dziećmi podczas wizyty na farmie. Na miejscu czekała ich cała moc atrakcji, a nudzić nie mógł się zarówno Liam, jak i mała Noelia.
Pojawiły się m.in. zamknięte w zagrodach i klatkach zwierzęta, jak choćby małe papużki, a także tyrolka dla dzieci, z której pierworodny syn bramkarza i piosenkarki chętnie skorzystał. Dzieci miały przy okazji szansę na to, by pogłaskać niektóre zwierzęta, m.in. świnie, kozy czy fretki.
Marina Łuczenko-Szczęsna musiała o to zapytać
Nagranie wokalistka okrasiła krótkim wpisem, w którym wyjaśniła, jaki był cel podróży jej rodziny, a także postanowiła zadać swoim fanom jedno kluczowe pytanie.
"Farma z rodzinką. Tymczasem dajcie znać kto z Was już obejrzał dokument Szczęsny?" - pytała zaciekawiona gwiazda, przypominając przy tym, że film o jej mężu jest już dostępny w serwisie Amazon Prime Video.