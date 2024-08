Tak Sylwia Gaczorek będzie wspierać Tomasza Fornala. Nie ma jej w Polsce

Tomasz Fornal doskonale zagrzał swoich kolegów do walki w finale, a teraz do boju zagrzewać będzie go jego partnerka, Sylwia Gaczorek. Influencerka wiedziała, jak chce wspierać swojego ukochanego i już wyjechała z Polski. Na Instagramie pokazała cały zbiór zdjęć z miejsca, do którego pojechała. Tego z pewnością można było się po niej spodziewać.