Tak się bawi były reprezentant Polski. Wystąpił na koncercie znanego rapera

Niektórzy dziennikarze przenosiny Jacka Góralskiego do Wieczystej Kraków określają już mianem "piłkarskiej emerytury". Pomocnik odwieszać jeszcze butów na kołek nie zamierza, a jak wynika z materiałów w jego mediach społecznościowych, w wolnym czasie czerpie z życia garściami. Na swoim Instagramie były reprezentant Polski opublikował wideo z koncertu popularnego rapera Kizo. Ten zaprosił go na scenę do wykonania jednego z utworów.