Tak Sabalenka odpowiedziała kibicom. Nagranie nie wszystkim się spodoba
Aryna Sabalenka podpadła wielu kibicom swoimi wypowiedziami po porażce z Naomi Osaką 2:6, 6:7(2) w czwartej rundzie Wimbledonu. W mediach społecznościowych zaroiło się od krytycznych komentarzy na temat białoruskiej zawodniczki. Ta wobec przytyków ze strony fanów nie zamierzała przejść obojętnie. Tak im odpowiedziała.
Po tym, jak Aryna Sabalenka nieoczekiwanie odpadła z Wimbledonu w czwartej rundzie po porażce z Naomi Osaką, Białorusinka dała się ponieść na konferencji prasowej i po raz kolejny dała upust emocjom, narzekając przy dziennikarzach na swoje występy. Wówczas jednak posunęła się jeszcze o krok dalej, a jej wypowiedzi szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych.
"Na ten moment jestem liderką światowego rankingu. Dzisiaj poziomem gry nie byłam numerem jeden. Nie chcę nawet myśleć o rankingu. Po prostu chce się porządnie upić, zapomnieć o tenisie i spróbować wrócić do formy" - oznajmiła czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.
Po tych słowach 28-latka została zaatakowana przez kibiców. Wielu z nich komentowało, że taka postawa nie jest godna liderki światowego rankingu kobiecego tenisa, inni sugerowali, że Białorusinka powinna się skupić na treningach, a nie publikować zabawne filmiki na TikToku. Na odpowiedź tenisistki wcale nie trzeba było długo czekać.
Sabalenka przebywa obecnie na wakacjach, a zdjęciami i filmikami z urlopu chętnie chwali się w mediach społecznościowych. W jednej z publikacji tenisistka postanowiła odpowiedzieć na uszczypliwe komentarze kibiców.
"Ja budząca się do komentarzy, że bardziej interesuje mnie TikTok niż tenis, że nie zasługuje na bycie światowym numerem "jeden" i że powinnam poprawić swoje nastawienie" - przekazała na swoim filmiku na TikToku, dodając jeszcze podpis: "Dzięki chłopaki za rady!".
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Czeski finał na Wimbledonie
Aryna Sabalenka przed rozpoczęciem tegorocznej edycji Wimbledonu stawiana była w roli faworytki. W pierwszej rundzie Białorusinka pokonała Teodorę Kostović 6:2, 6:3, w drugiej rundzie natomiast odprawiła z kwitkiem McCartney Kessler 6:1, 7:6(9). W trzeciej rundzie 28-latka wyrzuciła z turnieju Jelenę Ostapenko, wygrywając 6:4, 6:4. W 1/8 finału czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa musiała jednak uznać wyższość Naomi Osaki. Japonka wygrała 6:2, 7:6(2).
Podczas gdy pochodząca z Mińska sportsmenka ładuje baterie w towarzystwie bliskich i przyjaciół, kibice tenisa z zapartym tchem oczekują na finał gry pojedynczej kobiet na Wimbledonie. O końcowe trofeum powalczą tym razem dwie reprezentantki Czech - Karolina Muchova oraz Linda Noskova. Mecz zaplanowano na sobotę, 11 lipca. Panie wyjdą na kort centralny nie wcześniej niż o godzinie 17.00. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii.
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