Tak rywalka Igi Świątek spędziła ostatnie tygodnie. Urlop pełen emocji!

Ten sezon kibice polskiego tenisa zapamiętają na długo. I to nie ze względu na znakomite wyniki mężczyzn, a na Igę Świątek , która zdominowała rywalizację kobiet . Polka po niespodziewanym zakończeniu kariery przez Ashleigh Barty objęła prowadzenie w rankingu WTA i od tamtego momentu nieprzerwanie nosi miano rakiety numer jeden na świecie .

Donna Vekić zaszalała podczas urlopu na Malediwach i... w Katarze

Donna Vekić postanowiła spędzić czas wolny na Malediwach, gdzie zatrzymała się w nadmorskim kurorcie Joali Being . Ceny za noc w tym luksusowym hotelu mogą sięgać nawet 15,7 tys. złotych . Przed ostatnie dni 25-latka chwaliła się zdjęciami i nagraniami z rajskich wakacji w mediach społecznościowych. Jak widać, tenisistka bawiła się znakomicie.

Chorwatka, jak się okazuje, jest pasjonatką nie tylko tenisa, ale również piłki nożnej. Vekić wykorzystała bowiem czas przed rozpoczęciem przygotowań do sezonu i w międzyczasie wybrała się do Kataru, gdzie zasiadła na trybunach Al-Bayt Stadium, by dopingować swojej drużynie w meczu z reprezentacją Maroka.