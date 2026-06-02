Tak Radwańska spędziła czas w Paryżu. Nie tylko Roland Garros

W tym roku Roland Garros jest ogromnym zaskoczeniem dla polskich kibiców. Z turniejem pożegnały się już Magda Linette, Magdalena Fręch i Iga Świątek, ale w grze została Maja Chwalińska, która zaskoczyła wszystkich i teraz zagra w ćwierćfinale przeciwko Annie Kalinskiej.

Agnieszka Radwańska pokazała zdjęcia z Paryża

W tegorocznym Rolandze Garrosie Radwańska wspierała Magdę Linette tak długo, jak się dało. Jej podopieczna odpadła po wyrównanym meczu trzeciej rundy z Igą Świątek. Potem trzeba było powoli zwinąć manatki i zacząć przygotowania do sezonu na trawie.

Pobyt w Paryżu nie był jednak dla Radwańskiej monotonny. Oprócz pomocy dla Linette, miała w planach również zwiedzanie i jedzenie w ekskluzywnych miejscach. Postanowiła pochwalić się zdjęciami w mediach społecznościowych. Pracę wymieszała tutaj z wakacjami.

Roland Garros 2026 ze zmiennym szczęściem dla Polaków

Tegoroczny Roland Garros okazał się bardzo zmienny dla polskich zawodników i zawodniczek. Z jednej strony ogromny sukces Mai Chwalińskiej sprawił, że kibice wciąż mają na co czekać, a z drugiej porażki m.in. Igi Świątek czy Huberta Hurkacza na wcześniejszych niż zakładano etapach były łyżką dziegciu w beczce miodu.

Co jednak ważne, Chwalińska wciąż pozostaje w grze, a jej kąsający rywalki styl stał się już jej znakiem rozpoznawczym. Przed nią bój z Anną Kalinską. Starcie zostało zaplanowane na 3 czerwca na godzinę 11:00.

Agnieszka Radwańska jest konsultantką Magdy Linette Foto Olimpik AFP

