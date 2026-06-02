Tak Radwańska spędziła czas w Paryżu. Nie tylko Roland Garros
Agnieszka Radwańska pojechała na Roland Garros jako członkini sztabu Magdy Linette. Mimo tego, że była tenisistka była przede wszystkim skupiona na swojej podopiecznej, to znalazła też trochę czasu na to, by doświadczyć nieco Paryża. Po powrocie postanowiła pokazać zdjęcia ze swojego pobytu. Oto, jak spędziła czas poza kortami.
W tym roku Roland Garros jest ogromnym zaskoczeniem dla polskich kibiców. Z turniejem pożegnały się już Magda Linette, Magdalena Fręch i Iga Świątek, ale w grze została Maja Chwalińska, która zaskoczyła wszystkich i teraz zagra w ćwierćfinale przeciwko Annie Kalinskiej.
W tegorocznym Rolandze Garrosie Radwańska wspierała Magdę Linette tak długo, jak się dało. Jej podopieczna odpadła po wyrównanym meczu trzeciej rundy z Igą Świątek. Potem trzeba było powoli zwinąć manatki i zacząć przygotowania do sezonu na trawie.
Pobyt w Paryżu nie był jednak dla Radwańskiej monotonny. Oprócz pomocy dla Linette, miała w planach również zwiedzanie i jedzenie w ekskluzywnych miejscach. Postanowiła pochwalić się zdjęciami w mediach społecznościowych. Pracę wymieszała tutaj z wakacjami.
Roland Garros 2026 ze zmiennym szczęściem dla Polaków
Tegoroczny Roland Garros okazał się bardzo zmienny dla polskich zawodników i zawodniczek. Z jednej strony ogromny sukces Mai Chwalińskiej sprawił, że kibice wciąż mają na co czekać, a z drugiej porażki m.in. Igi Świątek czy Huberta Hurkacza na wcześniejszych niż zakładano etapach były łyżką dziegciu w beczce miodu.
Co jednak ważne, Chwalińska wciąż pozostaje w grze, a jej kąsający rywalki styl stał się już jej znakiem rozpoznawczym. Przed nią bój z Anną Kalinską. Starcie zostało zaplanowane na 3 czerwca na godzinę 11:00.