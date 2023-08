Tak przywitano Sochana w Polsce. Dostał nietypowy prezent, aż zaniemówił

Jeremy Sochan przed kolejnym sezonem w NBA zrobił sobie wycieczkę do Polski. Nie była to spontaniczna decyzja, bowiem sportowiec był gwiazdą obozu treningowego "Basketball Without Borders", który odbył się we Wrocławiu. Udział w wydarzeniu wzięli najlepsi młodzi koszykarze i koszykarki z całej Europy. Podopieczny Gregga Popovicha po evencie udał się w dalszą podróż . Planował spotkać się z fanami w Warszawie.