Tak przywitali Nawrockiego. Wyszedł i się zaczęło. Tego nie przewidział

We wtorek Karol Nawrocki brał udział w oficjalnych uroczystościach na północy Polski. Najpierw prezydent RP złożył wizytę w Pucku, gdzie uczestniczył we Mszy Świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny w okazji 106. rocznicy zaślubin Polski z morzem, a potem złożył wieniec przed pomnikiem gen. Józefa Hallera. Następnie głowa naszego państwa udała się do Gdyni, by pojawić się na sesji Rady Miasta, organizowanej z okazji setnej rocznicy nadania Gdyni praw miejskich.

- Życzę wszystkim państwu, pani prezydent i mieszkańcom Gdyni, abyście nadal pozostawali zuchwali w swoim rozwoju, patrzyli w przyszłość; aby Polska coraz bardziej przypominała tę Gdynię, która nie lękała się w II RP wybudować port handlowy i port wojenny, aby pokazać, w którym kierunku powinien iść rozwój Rzeczypospolitej - mówił podczas swojego wystąpienia Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki z wizytą w Pucku. Złożył autograf i obietnicę

Obecność prezydenta na Pomorzu nie obyła się bez reakcji wśród części mieszkańców. Gdy tylko Karol Nawrocki do nich wyszedł, od razu wywołał poruszenie. A nagranie przedstawiające spotkanie głowy państwa z obywatelami przedstawił w sieci portal Nadmorski24.pl.

Na filmiku przedstawiony został między innymi moment, w którym Karol Nawrocki dostał do podpisania koszulkę piłkarską. I to koszulkę nie byle jaką, bo był to trykot Arki Gdynia, a więc lokalnego rywala ukochanej przez prezydenta Lechii Gdańsk. Taki obrót spraw ewidentnie zaskoczył Nawrockiego, który pokiwał głową z uśmiechem, po czym ochoczo złożył swój autograf.

- Na ile lajków pan przyjdzie na derby - został nagle zapytany prezydent RP.

- Z derbami będę musiał poczekać. Ale na mecz przyjdę - złożył w odpowiedzi deklarację Karol Nawrocki, wywołując przy tym pomruk zadowolenia wśród swoich rozmówców.

Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy

Rozwiń

Prezydent RP Karol Nawrocki Dan Kitwood AFP

Prezydent RP - Karol Nawrocki Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports