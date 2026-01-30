W środę 28 stycznia Polski Komitet Olimpijski oficjalnie potwierdził, że Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystości wręczenia nominacji olimpijskich oraz ślubowaniu reprezentantów przed wyjazdem na igrzyska Mediolan-Cortina 2026. Wydarzenie zaplanowano na piątek 30 stycznia na godzinę 11.00. Poinformowano, że prezydent wygłosi przemówienie. Stało się dokładnie tak, jak zapowiedziano. Wychodzą kulisy wizyty głowy państwa w Centrum Olimpijskim PKOl.

Oto co stało się, gdy prezydent Nawrocki wszedł na salę. Jedna reakcja

Po sieci krąży nagranie udostępnione przez dziennikarza Radia Zet Mateusza Ligęzę, na którym widać, na jakie przywitanie w Centrum Olimpijskim mógł liczyć Karol Nawrocki. Gdy wchodził do sali wypełnionej sportowcami, oficjelami i mediami, dało się słyszeć zapowiedź konferansjerki, która zaanonsowała przybycie prezydenta. Wtedy rozległy się brawa.

Rozwiń

W swoim przemówieniu prezydent nawiązał do wyboru chorążych oraz faktu, że sport oraz igrzyska łączą, a nie dzielą. "Gdy nasza medalistka Natalia Czerwonka i mistrz Kamil Stoch wyjdą z flagą, to zacznie się zupełnie inny czas. Pomimo różnych różnic społecznych i politycznych w Rzeczypospolitej, uwaga będzie skupiała się na tym, jak idzie naszym sportowcom. Myślę, że każdy z nas, ja i szanowny pan minister sportu, mimo że czasami jesteśmy obok siebie i dyskutujemy, będziemy z wami razem. I za to chciałem podziękować sportowcom, za zbiorową nadzieję, radość i tworzenie wspólnoty narodowej" - mówił.

Dodał, że wie, jak trudno jest wywalczyć olimpijski medal, ale mimo wszystko zawsze należy wierzyć w sukces. Przekonał się o tym na własnej skórze. "Gdyby ktoś rok temu powiedział, że zostanę prezydentem, też nikt by nie uwierzył lub niewielu by uwierzyło. W każdej sekundzie waszego występu prezydent będzie z wami. Jestem z was dumny, naród też jest z was dumny" - zapewnił.

Nawrocki, jako pierwszy, złożył też podpis na specjalnej olimpijskiej planszy. Później w ślad za nim poszli olimpijczycy, którzy chwilę wcześniej odebrali nominacje. Wszystkiemu towarzyszył aplauz publiczności. Na koniec było jeszcze wspólne zdjęcie prezydenta ze sportowcami.

Prezydent Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijczyków Piętka Mieszko/AKPA AKPA

Prezydent Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijczyków Piętka Mieszko/AKPA AKPA

Prezydent Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijczyków Piętka Mieszko AKPA

Crvena Zvezda - Celta Vigo. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport