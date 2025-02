Cristiano Ronaldo to absolutna legenda futbolu. Portugalczyk od wielu już lat zachwyca na arenie międzynarodowej, odnosi niezwykle imponujące sukcesy i na ten moment niewiele nie wskazuje na to, aby rozmyślał o zakończeniu swojej przygody z piłką nożną i przejściu na sportową emeryturę.

Na przestrzeni ostatnich lat fani portugalskiego snajpera mogli obserwować rozkwit jego kariery i to, jak zmieniał się Ronaldo, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Z grającego z mało znanych zespołach zawodnika stał się on idolem i wzorem do naśladowania dla wielu młodych piłkarzy.