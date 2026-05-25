Tak przedstawili w "Królowej Przetrwania" córkę Tajnera. Musiała zareagować

Dominika Tajner to postać dość dobrze znana w polskim show-biznesie, choć w środowisku sportowym kojarzona jest przede wszystkim jako córka Apoloniusza Tajnera, a więc byłego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego ubiegającego się o powrót na fotel. Sport nie jest jednak obcy samej 47-latka - kobieta aktywnie trenuje sporty walki i nie ukrywa, że w przyszłości chciałaby być znana przede wszystkich jako zawodniczka MMA.

Nie będzie kłamstwem stwierdzenie, że największy rozgłos Dominice Tajner przyniosły nie konotacje rodzinne, a małżeństwo z Michałem Wiśniewskim - liderem zespołu Ich Troje. Ich związek ostatecznie zakończył się rozwodem, jednak oboje darzą się ogromnym szacunkiem i wspierają się w trudnych chwilach, o czym 47-latka wspominała m.in. przy okazji promocji najnowszego sezonu "Królowej Życia".

Dominika Tajner o "łatce" eksżony Michała Wiśniewskiego. "Nie walczę z tym"

W programie Dominika Tajner brała udział u boku m.in. Dominiki Serowskiej, Sofi Sovokhy i Mai Rutkowski. Co ciekawe, podczas gdy dwie pierwsze z pań - a więc partnerka Marcina Hakiela i ukochana Wojciecha Goli - przedstawiane były głównie jako influencerki i celebrytki, udział Tajner i Rutkowski natomiast widzowie komentowali wprost nazywając je byłą żoną Michała Wiśniewskiego i małżonką Krzysztofa Rutkowskiego.

Już po zakończeniu programu Dominika Tajner udzieliła wywiadu portalowi "Party", a dziennikarka zapytała 47-latkę wprost o to, czy nie przeszkadza jej fakt, że mimo rozwodu z Michałem Wiśniewskim w 2019 roku, wciąż przyklejana jest jej "łatka" eksżony znanego muzyka. Na odpowiedź kobiety nie trzeba było długo czekać.

"Ludzie mają z tym problem i walczą. Ja nie walczę, to jest część mojej historii" - oznajmiła krótko.

Aspirująca zawodniczka MMA nie zdołała wygrać trzeciej edycji "Królowej Przetrwania". Wyeliminowana z programu została bowiem jako druga w piątym odcinku. Do finału ostatecznie doszły Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Sofi Sivokha i Dominika Rybak. Po końcowy triumf sięgnęła gwiazda freak fightów, która w sobotę zadebiutowała jako zawodniczka nowej organizacji Fight Mode. Na gali w Poznaniu została pokonana przez Jessikę Kusz przez jednogłośną decyzję sędziów.

