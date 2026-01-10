Tak powitali Nawrockiego na Jasnej Górze. Czegoś takiego jeszcze nie było

Na kilka dni przed XVIII Ogólnopolską Patriotyczną Pielgrzymką Kibiców na Jasną Górę kancelaria prezydenta oficjalnie potwierdziła, że Karol Nawrocki weźmie udział w tym wydarzeniu. Tym samym polityk spełnił przedwyborcze zobowiązanie, kiedy to obiecał piłkarskim fanom, że spotka się z nimi w Częstochowie.

W trakcie przemowy sprzed roku mówił o tym, jak kibice także zwaśnionych klubów podczas pielgrzymki "za sprawą duchowego czaru Jasnej Góry łączą się ze sobą w myśleniu o Polsce, o panu Bogu, o swojej duchowości". "Bardzo cenię kibicowski i stadionowy zmysł do tego, aby podejmować wiele tematów w sposób bardzo autonomiczny" - dodawał.

Zaplanowana na sobotę 10 stycznia msza święta rozpoczęła się tak jak zaplanowano, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Prezydent pojawił się na miejscu w asyście młodszego syna oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Na wstępie jeden z księży zwrócił się wprost do Nawrockiego.

Prezydent na Pielgrzymce Kibiców. "Zaszczyt i honor"

Zanim na dobre zaczęła się celebracja Eucharystii, rozpoczęto od oficjalnych powitań. W pierwszej kolejności uhonorowano głowę państwa. "Pragnę w imieniu swoim i gospodarzy tego miejsca serdecznie powitać i pozdrowić prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Karola Nawrockiego" - powiedział duchowny, a zgromadzeni kibice oraz inni wierni zareagowali na jego słowa głośnymi brawami.

"Panie prezydencie, jest pan na Jasnej Górze po raz trzeci. (...) To dla nas wielki zaszczyt i honor gościć pana w Narodowym Sanktuarium Polaków. Pana obecność jest wypełnieniem obietnicy, że jako prezydent Polski będzie pan pielgrzymował ze środowiskiem kibiców, prosząc o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny" - mówił.

Uroczyście powitano również głównego celebransa mszy salezjanina Tadeusza Itrycha, prezydenckiego kapelana księdza Jarosława Wąsowicza, organizatora XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę, współpracowników prezydenta w osobach ministrów: Jarosława Dębowskiego, Mateusza Koteckiego i Łukasza Witka, kapłanów i dziennikarzy.

Witam was wszystkich bracia i siostry, pielgrzymi, kibice

"Gromadzicie się dzisiaj w to mroźne sobotnie południe w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej właśnie jako społeczność kibiców, ludzi, którzy kochają sport. W przestrzeni waszego zainteresowania jest śledzenie sportowej rywalizacji i wspieranie zaprzyjaźnionych drużyn, a swoją pasją staracie się także - w dobrym tego słowa znaczeniu - zarazić młode pokolenie. Działalność, jaką prowadzicie nie ogranicza się bynajmniej to samego sportu. Ta pielgrzymka, podobnie jak poprzednie edycje ma w swojej nazwie przymiotnik 'patriotyczna'. Tutaj, gdzie jesteśmy, nie trzeba nikomu tłumaczyć, czym jest miłość Ojczyzny" - dodał.

Przy ambonie pojawił się również ksiądz Wąsowicz, który podkreślił, że ta edycja Pielgrzymki Kibiców niesie ze sobą coś niebywałego. Zgromadziła bowiem rekordową liczbę uczestników. "Chciałbym podziękować za waszą obecność dzisiaj na Jasnej Górze w takiej ilości, jakiej nas jeszcze nigdy tutaj nie było. Ale to piękne, bo to jest XVIII Pielgrzymka, a więc symbolicznie wchodzimy w pełnoletność, zawsze z przytupem. To się dzieje. Dziękuję" - podsumował, zwracając się do zgromadzonych.

Karol Nawrocki na XVIII Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę Grzegorz Wajda Reporter

