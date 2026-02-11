Tak potraktowali mistrzynię olimpijską. Polka musiała wkroczyć do akcji

We Włoszech trwają właśnie XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie podczas których najlepsi sportowcy świata walczą o rekordowe 116 kompletów medali. Poznaliśmy już m.in. najlepsze zawodniczki w rywalizacji kobiet w łyżwiarstwie szybkim na 1000 m. Po pasjonującej walce ostatecznie złoto wywalczyła faworytka, Jutta Leerdam. Znacznie więcej aniżeli o sukcesie Holenderki mówiło się jednak o wypowiedziach komentatorów na temat sportsmenki. Johan Derksen na antenie "Vandaag Inside" skupiał się głównie na życiu prywatnym panczenistki.

W podobnym tonie przejazd 27-latki komentowano na antenie TVP Sport przez Piotra Dębowskiego i Zbigniewa Bródkę. Zanim jeszcze zawodniczki wystartowały, pierwszy z panów rozpoczął omawianie wątków z życia prywatnego holenderskiej zawodniczki. Dopiero w połowie przejazdu Leerdam rozpoczęło się relacjonowanie faktycznej walki o medale. Takie zachowanie komentatorów rozjuszyło kibiców, którzy otwarcie mówili o tym, że komentatorzy telewizyjni powinni skupić się na relacjonowaniu rywalizacji, a nie koniecznie na omawianiu życia sportowców poza areną międzynarodową.

Anna Kiełbasińska usłyszała o tym, jak traktują na igrzyskach Juttę Leerdam i musiała zareagować

Do sytuacji świeżo upieczonej mistrzyni olimpijskiej odniosła się wybitna polska lekkoatletka, Anna Kiełbasińska. Wicemistrzyni olimpijska w sztafecie kobiet 4×400 m z Tokio udostępniła w mediach społecznościowych wymowny wpis. "Wyobraźcie sobie bycie złotą medalistką olimpijską, którą media opisują jako dziewczynę jakiegoś randomowego youtubera" - czytamy.

Anna Kiełbasińska odniosła się do sytuacji Jutty Leerdam Instagram/annakielbasinska materiał zewnętrzny

Jutta Leerdam zdaje się jednak nie przejmować poruszeniem wokół jej osoby - po zdobyciu upragnionego złotego medalu 27-letnia panczenistka swój sukces celebrowała u boku nie tylko najbliższych oraz kolegów i koleżanek z reprezentacji, ale także w towarzystwie... króla Wilhelma-Aleksandra i jego małżonki Maksymy. Para królewska przyleciała na igrzyska, aby obserwować poczynania Holendrów we Włoszech. Mieli okazję zobaczyć na żywo moment, w którym Leerdam sięgnęła po złoto, a Femke Kok zdobyła wicemistrzostwo. "Posłuchajcie, dziewczyny, przekażcie swoją mentalność całej drużynie" - przekazała na spotkaniu z panczenistkami królowa Maksyma, cytowana przez "ad.nl".

Jutta Leerdam LUKAS KABON AFP

Jutta Leerdam Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Anna Kiełbasińska Elif Ozturk Ozgoncu/Anadolu Agency AFP

"Wielki mecz w Portugalii". Eksperci szczerze o Polakach w FC Porto. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport