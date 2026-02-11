Tak potraktowali mistrzynię olimpijską. Polka musiała wkroczyć do akcji

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Kibice nie mogli uwierzyć własnym uszom, gdy podczas walki Jutty Leerdam o olimpijskie złoto zamiast relacji w rywalizacji usłyszeli na antenach telewizyjnych o... życiu prywatnym i miłosnych perypetiach Holenderki. Wobec sytuacji świeżo upieczonej mistrzyni olimpijskiej obojętnie nie przeszła Anna Kiełbasińska. Wybitna polska lekkoatletka zamieściła w mediach społecznościowych wymowny wpis.

Po lewej stronie sportowczyni w pomarańczowym stroju sportowym, z dłońmi przy ustach, wyrażająca emocje, po prawej stronie kobieta w czerwonej kreacji z delikatnym makijażem i ozdobnymi kolczykami.
Anna Kiełbasińska zareagowała ws. Jutty LeerdamDANIEL MUNOZ/AFP/East News, Michal DubielReporter
We Włoszech trwają właśnie XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie podczas których najlepsi sportowcy świata walczą o rekordowe 116 kompletów medali. Poznaliśmy już m.in. najlepsze zawodniczki w rywalizacji kobiet w łyżwiarstwie szybkim na 1000 m. Po pasjonującej walce ostatecznie złoto wywalczyła faworytka, Jutta Leerdam. Znacznie więcej aniżeli o sukcesie Holenderki mówiło się jednak o wypowiedziach komentatorów na temat sportsmenki. Johan Derksen na antenie "Vandaag Inside" skupiał się głównie na życiu prywatnym panczenistki. 

W podobnym tonie przejazd 27-latki komentowano na antenie TVP Sport przez Piotra Dębowskiego i Zbigniewa Bródkę. Zanim jeszcze zawodniczki wystartowały, pierwszy z panów rozpoczął omawianie wątków z życia prywatnego holenderskiej zawodniczki. Dopiero w połowie przejazdu Leerdam rozpoczęło się relacjonowanie faktycznej walki o medale. Takie zachowanie komentatorów rozjuszyło kibiców, którzy otwarcie mówili o tym, że komentatorzy telewizyjni powinni skupić się na relacjonowaniu rywalizacji, a nie koniecznie na omawianiu życia sportowców poza areną międzynarodową.

    Anna Kiełbasińska usłyszała o tym, jak traktują na igrzyskach Juttę Leerdam i musiała zareagować

    Do sytuacji świeżo upieczonej mistrzyni olimpijskiej odniosła się wybitna polska lekkoatletka, Anna Kiełbasińska. Wicemistrzyni olimpijska w sztafecie kobiet 4×400 m z Tokio udostępniła w mediach społecznościowych wymowny wpis. "Wyobraźcie sobie bycie złotą medalistką olimpijską, którą media opisują jako dziewczynę jakiegoś randomowego youtubera" - czytamy.

    Dwie kobiety w strojach sportowych świętują zwycięstwo na torze łyżwiarskim. Na twarzy jednej z nich widoczna jest radość i emocje po przekroczeniu mety. Nad zdjęciem znajduje się post z Twittera, komentujący sposób przedstawiania medalistki w mediach.
    Anna Kiełbasińska odniosła się do sytuacji Jutty LeerdamInstagram/annakielbasinskamateriał zewnętrzny

    Jutta Leerdam zdaje się jednak nie przejmować poruszeniem wokół jej osoby - po zdobyciu upragnionego złotego medalu 27-letnia panczenistka swój sukces celebrowała u boku nie tylko najbliższych oraz kolegów i koleżanek z reprezentacji, ale także w towarzystwie... króla Wilhelma-Aleksandra i jego małżonki Maksymy. Para królewska przyleciała na igrzyska, aby obserwować poczynania Holendrów we Włoszech. Mieli okazję zobaczyć na żywo moment, w którym Leerdam sięgnęła po złoto, a Femke Kok zdobyła wicemistrzostwo. "Posłuchajcie, dziewczyny, przekażcie swoją mentalność całej drużynie" - przekazała na spotkaniu z panczenistkami królowa Maksyma, cytowana przez "ad.nl".

    Jutta Leerdam
    Jutta LeerdamLUKAS KABONAFP
    Jutta Leerdam
    Jutta LeerdamFoto Olimpik/NurPhotoAFP
    Anna Kiełbasińska
    Anna KiełbasińskaElif Ozturk Ozgoncu/Anadolu AgencyAFP
