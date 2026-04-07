Tak polska siatkarka spędziła święta. Razem z żoną wyjechała z Polski

Amanda Gawron

Była reprezentantka siatkarskich parkietów Anna Kaczmar dziś spełnia się nie tylko zawodowo poza sportem, ale i prywatnie u boku małżonki. Ona i Anna Turowska w ubiegłym roku wzięły ślub humanistyczny, a swoje wspólne życie relacjonują na bieżąco w mediach społecznościowych. Teraz sportsmenka spakowała walizku i zabrała ukochaną w podróż. W sieci ujawniły, gdzie dokładnie spędziły Wielkanoc.

Anna Kaczmar z żoną spędziły Wielkanoc na Gran Canarii
Anna Kaczmar to była zawodowa siatkarka, która przez lata należała do rozpoznawalnych postaci w krajowych rozgrywkach. W trakcie swojej kariery reprezentowała wiele klubów, a jednym z jej największych sukcesów było zdobycie mistrzostwa Polski w 2010 roku z drużyną BKS Aluprof Bielsko-Biała. Na parkiecie wyróżniała się determinacją i konsekwencją, co przełożyło się na solidną, wieloletnią karierę. W 2022 roku zdecydowała się zakończyć sportową przygodę i przejść na emeryturę, rozpoczynając nowy etap życia zawodowego jako ekspertka w branży ubezpieczeniowej.

To właśnie praca poza sportem doprowadziła do ważnego zwrotu w jej życiu prywatnym. Wtedy poznała Annę Turowską - przedsiębiorczynię, konsultantkę biznesową i trenerkę mentalną. Ich znajomość zaczęła się od współpracy zawodowej, związanej z polisą na życie oraz konsultacjami biznesowymi. Z czasem relacja przerodziła się w coś znacznie głębszego, a obie kobiety zaczęły budować wspólne życie.

W sierpniu 2025 roku Kaczmar i Turowska wzięły ślub humanistyczny, który odbił się szerokim echem w mediach. Ceremonia była symbolicznym przypieczętowaniem ich związku, choć nie ma mocy prawnej. Dlatego zdecydowały się także na podpisanie umowy kohabitacyjnej, która zapewnia im określone prawa, m.in. dostęp do informacji o stanie zdrowia partnerki w sytuacjach kryzysowych. Od momentu ślubu obie panie chętnie dzielą się swoją codziennością w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcia i relacje.

Ostatnio zakochane postanowiły spędzić święta w wyjątkowy sposób. Wielkanoc celebrowały na Wyspach Kanaryjskich, a konkretnie na słonecznej Gran Canarii. Panie zwiedzały m.in. ogród botaniczny i zoologiczny Palmitos Park, wspięły się na Roque Nublo, a także wypoczywały na Playa de Amadores.

dwie osoby ubrane na czarno idą chodnikiem, trzymając się za ręce, otoczone zielenią z palmami i kamiennym murkiem po lewej stronie
Anna Kaczmar spędziła Wielkanoc z żoną na Gran Canarii

siatkarka w białej koszulce i czarnych spodenkach przygotowuje się do zagrywki, trzymając piłkę siatkową w obu rękach na hali sportowej
Anna Kaczmar
siatkarka w niebieskim stroju sportowym z numerem 9 przygotowuje się do zagrywki, skupiona trzymając piłkę do siatkówki obiema dłońmi
Anna Kaczmar
siatkarka w stroju sportowym przygotowuje się do serwisu, trzymając piłkę do siatkówki na tle hali sportowej, w tle widoczni sędziowie i osoby przy stoliku sędziowskim
Anna Kaczmar
