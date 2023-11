Tak polscy sportowcy celebrują Dzień Niepodległości. "Najważniejsze święto"

"11 listopada to dla nas wyjątkowy dzień. Niech zawsze będzie hołdem dla tych, którzy zaryzykowali wszystko dla wolności naszego kraju, dla naszej wolności. Jestem dumna z bycia Polką i zawsze czuję niezwykły zaszczyt z tego, że mam okazję promować nasz kraj na arenach całego świata. Jako sportsmenka zawsze jestem gotowa reprezentować Polskę. Czuję, że to mój obowiązek, że jestem częścią czegoś większego, że to ważne, że to olbrzymi zaszczyt! Choć czasami oznacza to dłuższą rozłąkę z rodziną, przyjaciółmi czy brak tak potrzebnej przerwy na regenerację, to zawsze jestem gotowa, bo wiem, że moje wysiłki i determinacja pomagają budować dobre imię Polski na całym świecie. Ostatnie tygodnie pokazały, jak pięknie potrafimy się jednoczyć i pomimo wszechobecnej jesiennej szarugi możemy sprawić, żeby słońce nieustannie świeciło nad naszymi głowami. (...) Dziękuję Wam za wsparcie, które czuję nie tylko po wygranych meczach, ale też tych przegranych. Udowadniacie mi, że kibicem się jest, a nie bywa

~ przyznała.