Tak Nawrocki zachował się na urodzinach Trumpa. Ruszył do prezydenta USA

Przy okazji 250. rocznicy powstania USA, 80. urodzin Donalda Trumpa oraz w Dniu Flagi na terenie Białego Domu zorganizowano galę UFC Freedom 250. Prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się na arenie w towarzystwie szefa tamtejszej federacji UFC Dany White'a. Gdy rozbrzmiał amerykański hymn narodowy, nad Waszyngtonem przeleciało dwanaście odrzutowców.

Na trybunach zasiadało 4 tysiące osób, a wśród nich Karol Nawrocki. Media obiegło krótkie nagranie ze spotkania prezydenta Polski i głowy państwa USA.

Prezydent Nawrocki na gali UFC w Białym Domu. Tak się zachował

Na nagraniu uchwycono moment spotkania Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa na gali UFC w Białym Domu. Widać, jak prezydent Polski podchodzi do amerykańskiego gospodarza, witają się, potem rozmawiają przez około minutę, a po czasie Nawrocki odchodzi.

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Wcześniej, w rozmowie z dziennikarzami, Karol Nawrocki wyjawił, czego będzie życzył Trumpowi. "Dużo zdrowia i dużo zdecydowania, którego prezydentowi Trumpowi nie brakuje. Żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego najważniejszego sojusznika w Centralnej Europie, czyli Polskę" - przekazał.

O komentarz do wizyty prezydenta w USA poproszono premiera Donalda Tuska. "Z gorącym apelem zwracam się do pana prezydenta żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą" - stwierdził.

Mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje

Na gali UFC obecni byli także członkowie rodziny Donalda Trumpa z żoną Melanią na czele, wojskowi, politycy oraz biznesmeni, w tym m.in. szef Mety Mark Zuckerberg. W strefie dla kibiców rozstawiono telebimy, przed którymi zgromadziło się - wedle szacunków - około 100 tys. widzów.

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Dwie walki o tytuł na gali UFC w USA. Sensacyjne rozstrzygnięcie

Na historycznej gali w USA odbyły się dwie walki o pasy mistrzowskie. Najpierw zmierzyli się Alex Pereira i Ciryl Gane. Drugi z pięściarzy znokautował przeciwnika i został tymczasowym mistrzem wagi ciężkiej.

Następnie do walki o triumf w dywizji piórkowej stanęli Ilia Topuria i Justin Gaethje. Emocji nie brakowało, a starcie ostatecznie zakończyło się na czwartej rundzie. Zwycięstwo, dość sensacyjnie, celebrować mógł narożnik Amerykanina.





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