Tak Nawrocki zachował się na bankiecie za kulisami igrzysk. Wyciekło wideo

Na wiele tygodni przed wyjazdem całej polskiej ekipy na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 potwierdzono, że podczas ceremonii otwarcia imprezy na trybunach pojawi się także Karol Nawrocki. Wcześniej prezydent spotkał się ze sportowcami na uroczystości złożenia ślubowania oraz wręczenia nominacji olimpijskich w Centrum Olimpijskim PKOl. W przemówieniu zapewnił reprezentantów Polski o swoim wsparciu.

Gdyby ktoś rok temu powiedział, że zostanę prezydentem, też nikt by nie uwierzył lub niewielu by uwierzyło. W każdej sekundzie waszego występu prezydent będzie z wami. Jestem z was dumny, naród też jest z was dumny

Obecnie prezydent przebywa we Włoszech, a za nim pierwsze oficjalne "wyjście". Kamery wychwyciły jego obecność w trakcie rywalizacji par w tańcu rytmicznym w łyżwiarstwie figurowym. Miał okazję na żywo zobaczyć przejazd polskiego duetu. Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza spisali się bardzo dobrze. Dzięki wynikowi 60,23 pkt uzyskali nie tylko najlepszy rezultat w sezonie, ale i ustanowili swoje "życiówki". To, rzecz jasna, nie koniec doniesień z igrzysk. Ciekawie brzmią także wieści zza kulis. Dotyczą one prezydenta RP.

Jest nagranie ze spotkania Nawrockiego i Vance'a za kulisami igrzysk olimpijskich we Włoszech

Dzień przed startem rywalizacji i na nieco ponad dobę przed rozpoczęciem ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich na San Siro oficjele, którzy zjechali do Włoch, zostali zaproszeni na bankiet organizowany przez prezydenta Włoch, Sergia Mattarellę. Kolacja odbywała się z dala od telewizyjnych kamer, lecz pewne urywki z wieczoru trafiły do sieci.

Po platformie X krąży nagranie, na którym widać Karola Nawrockiego, który - jak się okazuje - miał okazję porozmawiać za kulisami z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych J.D. Vancem.

Wideo jest szeroko komentowane. Zwolennicy prezydenta konfrontują je z wiadomością o sporze na linii ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose - marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wyciągają swoje wnioski. W czwartek amerykański polityk opublikował oświadczenie, w którym poinformował, że USA ze skutkiem natychmiastowym zrywają kontakty z Czarzastym. Powodem miały być "skandaliczne i nieuzasadnione obelgi", jakie, w ocenie Białego Domu, pod adresem Donalda Trumpa miał formułować marszałek Sejmu.

Tymczasem fakt pogawędki Nawrockiego i Vance'a potwierdza szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta, Marcin Przydacz. "Igrzyska się rozpoczynają już dzisiaj, pan prezydent od wczorajszego wieczoru jest już we Włoszech. Wczoraj był na takim bankiecie wydawanym przez prezydenta Sergia Mattarellę. Rozmawiał z wieloma politykami, m.in. z J.D. Vancem, czyli z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Igrzyska olimpijskie to też okazja do dyskusji politycznych. (...) Politycy, dyplomaci na marginesie tych wydarzeń sportowych realizują też ważne zadania natury polityczno-międzynarodowej" - przekazał na antenie Radia Wnet.

Czy tematem podniesionym przez prezydenta Polski mógł być amerykański spór z Włodzimierzem Czarzastym? "Wątpię, żeby akurat temat pana Czarzastego był istotny z perspektywy relacji polsko-amerykańskich. Jeśli już o czymś rozmawiać z Amerykanami, to w pierwszej kolejności o kwestiach natury bezpieczeństwa, bo to jest dla nas kluczowe, a w drugiej kolejności oczywiście kwestie natury gospodarczej" - podsumował Przydacz.

Prezydent Karol Nawrocki Wojciech Olkusnik East News

Prezydent RP Karol Nawrocki Piotr Nowak PAP

Prezydent RP - Karol Nawrocki Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

