Tak Nawrocki spędzał czas na urodzinach Trumpa. Zaskakujące zdjęcie podbija sieć

Patryk Górski

Patryk Górski

Karol Nawrocki wziął udział w gali UFC przed Białym Domem zorganizowanej w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości USA. Wydarzenie było szczególnie ważne dla Donalda Trumpa, bowiem odbywało się w dniu jego 80. urodzin. W podróży samolotem, jak i na samej imprezie, prezydentowi Polski towarzyszył Jan Błachowicz, który właśnie pochwalił się w sieci kolejnym zdjęciem z 43-latkiem. Dość niespodziewanie pojawił się na nim jednak jeszcze jeden ważny gość.

Karol Nawrocki w garniturze stoi przed kilkoma dużymi flagami Stanów Zjednoczonych.
Karol NawrockiANDREW HARNIK/Getty AFP/East NewsEast News

Cały świat na długo zapamięta, to co działo się na trawniku przed Białym Domem w nocy z 14 na 15 czerwca. Donald Trump wspólnie z Daną White'em zorganizował tam wtedy galę UFC 250 Freedom. Wydarzenie było bezpośrednio związane z obchodami 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych i zarazem... 80. urodzinami amerykańskiej głowy państwa.

Wśród ponad 4 tys. zaproszonych gości znalazło się miejsce dla dwóch Polaków. Byli nimi prezydent naszego kraju Karol Nawrocki oraz były mistrz wagi półciężkiej UFC Jan Błachowicz. Warto odnotować, że wspomniana dwójka towarzyszyła sobie w trakcie podróży samolotem do USA.

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Spotkanie "w powietrzu" nie było jednak jedyną interakcją między Błachowiczem i Nawrockim podczas wizyty w Stanach. Mężczyźni przecięli się ze sobą również w kościele na spotkaniu z Polonią oraz na samej gali przed Białym Domem, gdzie zrobili sobie nawet wspólne zdjęcie z szefem UFC Daną White'em.

- "Szefie, poznaj Prezydenta Polski." - Nigdy nie sądziłem, że wypowiem to zdanie. A potem była długa rozmowa… Takich spotkań jak to i takich wydarzeń jak UFC Freedom 250 po prostu się nie zapomina. Szczerze - jaram się jak za małolata. Dziękuję za to ogromne wyróżnienie i zaproszenie - przedstawił kulisy zapoznania swojego szefa z prezydentem Błachowicz na Instagramie.

Co ciekawe, były mistrz UFC zdradził, że oprócz wspólnego pozowania do zdjęć, doszło także do długiej rozmowy między White'em a Nawrockim. Szczegóły ich dyskusji nie są na ten moment oficjalnie znane, ale prawdopodobnie mogła ona dotyczyć potencjalnej gali w Polsce lub po prostu sportów walki.

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Dwóch mężczyzn w garniturach na pierwszym planie, jeden z nich w białej czapce z napisem USA, otoczeni przez grupę fotografów z aparatami.
Donald Trump w centralnym punkcie, z lewej szef UFC Dana WhiteChip SomodevillaAFP
Mężczyzna w garniturze wsiada do czarnego samochodu, obok stoi amerykański żołnierz w galowym mundurze oraz widoczna jest flaga Stanów Zjednoczonych.
Na gali UFC Freedom 250 pojawi się między innymi Karol NawrockiWIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty ImagesAFP
Duża scena z łukowatą konstrukcją i ekranem LED z napisem „UFC Freedom 250” ustawiona na tle białego, imponującego budynku przypominającego rezydencję rządową, otoczona drzewami oraz zabezpieczeniami barierek i ochroną po bokach.
Wielka konstrukcja na południowym trawniku Białego Domu. To tutaj odbędzie się gala UFC 250 FreedomAdam LewickiINTERIA.PL


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