Tak Nawrocki spędzał czas na urodzinach Trumpa. Zaskakujące zdjęcie podbija sieć

Cały świat na długo zapamięta, to co działo się na trawniku przed Białym Domem w nocy z 14 na 15 czerwca. Donald Trump wspólnie z Daną White'em zorganizował tam wtedy galę UFC 250 Freedom. Wydarzenie było bezpośrednio związane z obchodami 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych i zarazem... 80. urodzinami amerykańskiej głowy państwa.

Wśród ponad 4 tys. zaproszonych gości znalazło się miejsce dla dwóch Polaków. Byli nimi prezydent naszego kraju Karol Nawrocki oraz były mistrz wagi półciężkiej UFC Jan Błachowicz. Warto odnotować, że wspomniana dwójka towarzyszyła sobie w trakcie podróży samolotem do USA.

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Spotkanie "w powietrzu" nie było jednak jedyną interakcją między Błachowiczem i Nawrockim podczas wizyty w Stanach. Mężczyźni przecięli się ze sobą również w kościele na spotkaniu z Polonią oraz na samej gali przed Białym Domem, gdzie zrobili sobie nawet wspólne zdjęcie z szefem UFC Daną White'em.

- "Szefie, poznaj Prezydenta Polski." - Nigdy nie sądziłem, że wypowiem to zdanie. A potem była długa rozmowa… Takich spotkań jak to i takich wydarzeń jak UFC Freedom 250 po prostu się nie zapomina. Szczerze - jaram się jak za małolata. Dziękuję za to ogromne wyróżnienie i zaproszenie - przedstawił kulisy zapoznania swojego szefa z prezydentem Błachowicz na Instagramie.

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Co ciekawe, były mistrz UFC zdradził, że oprócz wspólnego pozowania do zdjęć, doszło także do długiej rozmowy między White'em a Nawrockim. Szczegóły ich dyskusji nie są na ten moment oficjalnie znane, ale prawdopodobnie mogła ona dotyczyć potencjalnej gali w Polsce lub po prostu sportów walki.

Donald Trump w centralnym punkcie, z lewej szef UFC Dana White Chip Somodevilla AFP

Na gali UFC Freedom 250 pojawi się między innymi Karol Nawrocki WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images AFP

Wielka konstrukcja na południowym trawniku Białego Domu. To tutaj odbędzie się gala UFC 250 Freedom Adam Lewicki INTERIA.PL





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