Tak mistrzyni płaszczy się przed Putinem. Nawet Rosjanie zniesmaczeni

Weronika Stiepanowa była wśród dziewięcioosobowej grupy mistrzów olimpijskich z Pekinu, która uczestniczyła w niedawnym spotkaniu z Władimirem Putinem . Część z nich została dopuszczona do wypowiedzi publicznej . W pewnym momencie do mikrofonu podeszła właśnie 21-letnia biegaczka narciarska. I wygłosiła służalczą wobec dyktatora mowę, idealnie wpisującą się w propagandową retorykę Kremla.

Urodziłam się w styczniu 2001 roku. Na moich oczach Rosja znów stała się silna, dumna i odnosząca sukcesy. Nie wszystkim się to podoba. To oczywiste. Ale jesteśmy na dobrej drodze. I na pewno wygramy, tak jak wygraliśmy na igrzyskach. Jestem bardzo dumna, że dziś otrzymuję tak wysoką nagrodę od prezydenta naszego kraju. Bardzo dziękujemy za podniesienie flagi państwa wysoko, a my jej nie obniżymy. Obiecuję! - powiedziała.

Na sportsmenkę wylała się lawina krytyki. I to nie tylko ze strony społeczności międzynarodowej. Krytykują ją nawet Rosjanie oraz rosyjskie media. "Okazuje się, że szefowa federacji narciarskiej (FLGR), Jelena Välbe, miała stuprocentową rację co do Weroniki, nazywając ją blogerką-patriotką i zauważając jej gwiazdorską gorączkę. Teraz narciarka bardziej interesuje się ruchem politycznym niż sportem, który przyniósł jej sławę. Dziesiątki fanów już ogłosiło, że rezygnują z obserwowania poczynań Stiepanowej" - czytamy na Sport24.

Co na to sama zainteresowana? Zabrała głos i przedstawiła swoje stanowisko. Nie przepuściła okazji, by raz jeszcze nisko pokłonić się Putinowi. "Jestem dumna z otrzymanej nagrody i jestem dumna, że prezydent naszego wspaniałego kraju mi ją wręczył. Wszystko, co powiedziałam podczas ceremonii wręczenia nagród na Kremlu, to moje uczucia, moje myśli. Nie widzę powodu, by je ukrywać, cieszę się, że nadarzyła się szczególna okazja do ich wyrażenia. Negatywne konsekwencje dla mojej międzynarodowej kariery? Nie przerażają mnie" - napisała na Telegramie.

To nie koniec afery wokół Stiepanowej. Chwilę przed spotkaniem z Putinem zaatakowała norweskiego biegacza narciarskiego, Emila Iversena. Nie spodobała jej się jego opinia, w której zadeklarował, że sankcje i dyskwalifikacje nakładane na rosyjskich sportowców są słuszne. "Dopóki Putin jest u władzy, mam nadzieję, że zobaczymy jak najmniej Rosjan startujących we wszystkich dyscyplinach sportowych" - mówił w "Dagbladet". To rozwścieczyło Weronikę. Wylała propagandowy jad.

Tylko my, Rosjanie, będziemy decydować o tym, jak będziemy żyć i kto będzie naszym przywódcą. Ostatnią rzeczą, na której nam zależy, to czyjaś opinia w tej sprawie, w tym również Twoja. Twoja kariera sportowa osiągnęła szczyt, Emilu. Wkrótce skończysz występy. Poczytaj więcej o historii – na przykład, jak 'cywilizowana Europa' próbowała 'zlikwidować' Rosję sto lat temu i jak to się nie udało, jak ci, którzy wpadli na ten pomysł i chcieli odizolować i 'zmienić' Rosję - grzmiała.

Na koniec poradziła Iversenowi, by wybrał się pod pomnik radzieckich żołnierzy znajdujący się w Norwegii i... zadumał się nad tym, "jak dwóch sąsiadów powinno się traktować".

